El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, anunció que el Gobierno evalúa implementar cambios en las normas de disciplina escolar tras la situación registrada en el colegio Liceo Naval Almirante Guise.

El premier señaló que el objetivo es “poner orden” en los colegios y fortalecer la respuesta ante casos que afecten a los estudiantes.

En diálogo con RPP Noticias, dio a conocer que en la última sesión de Consejo de Ministros se abordó este tema y sostuvo que se implementaran cambios.

“Lo hemos conversado en el Consejo de Ministros y yo creo que este hecho repudiable, lamentable, va a servir y tiene que servir para poner orden también en las escuelas, porque no solamente es el caso del liceo, es el caso de varios colegios. Uno ha visto la lista de quejas que hay en una oficina que, al parecer, solamente hace estadísticas y no activa. Hay varios colegios que tienen un montón de quejas, es un peligro”, sostuvo.

En esa línea, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó la actual normativa educativa que no contempla la expulsión de escolares entre las sanciones, por lo que consideró que se evaluará “más a fondo”.

“Además, hemos estado justamente conversando de que hay que entrar más a fondo. O sea, yo estoy de acuerdo que no haya violencia de sanción de un profesor, un director contra un alumno, pero ¿en qué momento se prohibió que alumnos que, lamentablemente, no están formados, tienen algo que daña a otros niños o ponen en riesgo a otros niños, no se les puede sancionar o hasta expulsar del colegio? ¿En qué momento se volvió intocables [a] las sanciones?”, inquirió.

MINEDU anuncia cambios en normativa sobre expulsión de escolares

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que se modificará la actual regulación, que no contempla la expulsión de estudiantes como una forma de sanción.

“Se va a cambiar [esa normativa], porque en estos últimos 15 años lo que se ha hecho es relajar la disciplina en las escuelas, relajar el orden y vamos a volver al orden”, sostuvo Chang.

Según explicó, se emitirá una directiva que buscará fortalecer las facultades de los profesores, directores y demás autoridades de los centros educativos para afrontar situaciones que afecten la convivencia escolar.

“Se va a generar una directiva que permita recuperar la autoridad al profesor, al director, a las autoridades de la escuela. Pero al mismo tiempo, les vamos a pedir a los padres que actúen con sinceridad, con honestidad en estos temas”, señaló.