El primer vicepresidente Luis Galarreta asumirá el despacho presidencial durante la ausencia de Keiko Fujimori. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
El primer vicepresidente Luis Galarreta asumirá el despacho presidencial durante la ausencia de Keiko Fujimori. (Foto: Julio Reaño/ El Comercio)
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Redacción Gestión
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El Gobierno oficializó este sábado el encargo del despacho presidencial al primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta,

Así lo establece la , publicada esta mañana en la Edición del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

La resolución que formaliza la medida cita los artículos de la Constitución y las normas legales que sustentan este procedimiento.

MINISTRO DE DEFENSA ASUME PCM

La decisión busca garantizar plenamente las funciones administrativas del Ejecutivo sin ninguna interrupción.

Asimismo, el Despacho Presidencial acreditó la comitiva oficial y la delegación de avanzada que acompañarán a la mandataria durante su viaje, integrada por funcionarios de seguridad, asesores del Gabinete y personal de comunicación institucional.

Tras concluir su gira de trabajo, Keiko Fujimori retomará sus funciones en Palacio de Gobierno. Su retorno al país está previsto para el 25 de setiembre, según la programación oficial.

Keiko Fujimori viaja a Nueva York y el despacho presidencial será encargado a Luis Galarreta.
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