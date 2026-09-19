El Gobierno oficializó este sábado el encargo del despacho presidencial al primer vicepresidente de la República, Luis Galarreta, debido al viaje que realizará la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, Estados Unidos.

Así lo establece la Resolución Suprema Nº 277-2026-PCM, publicada esta mañana en la Edición del Boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Esta encargatura estará vigente del 21 al 25 de setiembre, periodo en el que la mandataria participará en las actividades centrales de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Como se recuerda, la Cámara de Senadores aprobó previamente la solicitud de autorización para que Fujimori salga del territorio nacional.

La resolución que formaliza la medida cita los artículos de la Constitución y las normas legales que sustentan este procedimiento.

En la agenda de la jefa de Estado se contempla intervenciones en el Debate General del foro internacional y reuniones bilaterales con dignatarios.

Además, Fujimori mantendrá encuentros con altos directivos del Banco de Desarrollo de América Latina, entre otras entidades.

MINISTRO DE DEFENSA ASUME PCM

El ministro de defensa, Rafael Belaúnde, asumirá las funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros de forma interina. La decisión busca garantizar plenamente las funciones administrativas del Ejecutivo sin ninguna interrupción.

Asimismo, el Despacho Presidencial acreditó la comitiva oficial y la delegación de avanzada que acompañarán a la mandataria durante su viaje, integrada por funcionarios de seguridad, asesores del Gabinete y personal de comunicación institucional.

Tras concluir su gira de trabajo, Keiko Fujimori retomará sus funciones en Palacio de Gobierno. Su retorno al país está previsto para el 25 de setiembre, según la programación oficial.