El Ejecutivo solicitó al Senado aprobar el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de setiembre, para participar en el 81 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

El pedido fue presentado mediante un proyecto de resolución legislativa dirigido al titular del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres.

El documento lleva las firmas de la mandataria y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

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De acuerdo con la iniciativa, Fujimori cumplirá una agenda presidencial entre el 21 y el 24 de setiembre, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Entre las actividades previstas figura su participación en el debate general, así como en reuniones y eventos de alto nivel organizados por entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La agenda también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, además de altas autoridades internacionales.

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El Ejecutivo señala que la solicitud de salida del país de la presidenta cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Durante el periodo en que Fujimori se encuentre fuera del territorio nacional, el despacho de la Presidencia de la República quedará a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo