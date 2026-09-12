El Gobierno solicita que la jefa de Estado pueda salir del país entre el 21 y 25 de setiembre para cumplir una agenda internacional en Nueva York. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El pedido fue presentado mediante un proyecto de resolución legislativa dirigido al titular del Senado y del Congreso de la República, Miguel Ángel Torres.

El documento lleva las firmas de la mandataria y del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.

De acuerdo con la iniciativa, Fujimori cumplirá una agenda presidencial entre el 21 y el 24 de setiembre, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

Entre las actividades previstas figura su participación en el debate general, así como en reuniones y eventos de alto nivel organizados por entidades como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y la Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

La agenda también contempla reuniones bilaterales con jefes de Estado y de Gobierno, además de altas autoridades internacionales.

El Ejecutivo señala que la solicitud de salida del país de la presidenta cuenta con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros.

Durante el periodo en que Fujimori se encuentre fuera del territorio nacional, el despacho de la Presidencia de la República quedará a cargo del primer vicepresidente, Luis Galarreta, conforme a lo establecido en la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

Keiko Fujimori dijo que no evalúan "por ahora" cambios ministeriales. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori dijo que no evalúan "por ahora" cambios ministeriales. (Foto: Presidencia)

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