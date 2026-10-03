GIAM S.A.C., empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de artículos de acero inoxidable, busca ampliar su presencia hacia mercados internacionales. La compañía inició operaciones en 2012 con dos máquinas para servicios de corte y doblez de planchas metálicas y, dos años después, comenzó a manufacturar productos de acero inoxidable. Ahora, con una oferta dirigida a distintas industrias, busca desarrollar oportunidades comerciales fuera del país. ¿Qué está llevando al mercado internacional?

La empresa, cuya gerenta general es Mercedes Quispe Esquía, cuenta actualmente con tres líneas de negocio: mobiliario hospitalario, mobiliario para telecomunicaciones y equipamiento industrial.

Parte de esta oferta fue presentada en su primera participación en Expoalimentaria 2026, feria internacional de alimentos y bebidas organizada por ADEX.

La compañía llegó al evento como parte de su acercamiento a potenciales compradores y de su propósito de desarrollar oportunidades comerciales fuera del país, apoyándose en su experiencia en el mercado peruano, sus controles de calidad y la trazabilidad de sus procedimientos.

De corte y doblez a equipos para distintas industrias

La propuesta de GIAM S.A.C. se concentra en soluciones fabricadas en distintas calidades de acero inoxidable, entre ellas la 304 y la 316, cuya elección depende del uso y las condiciones de operación. Para aplicaciones agroindustriales más exigentes, el acero 316 ofrece mayor resistencia a la corrosión que el 304, especialmente frente a cloruros, lo que favorece su durabilidad.

Entre los productos que fabrica se encuentran lavadoras de frutas, molinos y descebadores, además de otros equipos para el sector.

La selección adecuada del material se complementa con el diseño higiénico, los acabados y la limpieza, factores que contribuyen a la seguridad de los procesos alimentarios.

En la distribución de sus ventas, el mobiliario hospitalario representa 40%, mientras que el mobiliario para telecomunicaciones y los equipos para la industria alimentaria concentran 30% cada uno.

La capacidad de respuesta también forma parte de su propuesta. La empresa fabricó 2,000 gabinetes para telecomunicaciones en un plazo de 15 días, una tarea que inicialmente se había previsto completar en un mes.

La gerenta general de Giam S.A.C., Mercedes Quispe Esquía, en su stand en la Expoalimentaria 2026.

GIAM S.A.C. acelera con tecnología y crecimiento

GIAM S.A.C. opera en un local de 1,500 m² ubicado en el jirón Rodolfo Beltrán 947, en el Cercado de Lima. Actualmente, la empresa tiene capacidad disponible en su planta, según la información presentada.

En 2026, la compañía había previsto inicialmente incrementar 5% su facturación. Sin embargo, entre enero y agosto alcanzó esa meta, por lo que elevó su proyección para el cierre del año a 7%.

Según explicó Quispe Esquía, este desempeño responde, en parte, a la apuesta de la compañía por la tecnología y la capacitación de su personal, mientras prepara una mayor automatización de sus procesos.

“Queremos implementar próximamente la automatización en nuestros procesos a fin de seguir progresando de la mano de la tecnología”, indicó.