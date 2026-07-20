Indecopi anunció que encontró un aumento de las importaciones que coincidió con una caída de hasta 16.5% en los precios de la producción nacional. (Imagen: Indecopi).
Indecopi anunció que encontró un aumento de las importaciones que coincidió con una caída de hasta 16.5% en los precios de la producción nacional. (Imagen: Indecopi).
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Redacción Gestión
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“Como empresa que forma parte de la industria nacional y que participó en esta investigación, reconocemos que esta medida es un avance importante que restablece y promueve la justa y leal competencia en el mercado peruano“, indicaron en un comunicado.

La empresa recordó que el propio Indecopi determinó que los productos chinos de este tipo ingresaron a Perú con precios dumping. “Generaron distorsiones en el mercado, por lo que dispuso la aplicación de medidas correctivas por un periodo de cinco años”, recalcó Siderperu.

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Como se recuerda, esta decisión se hizo pública el pasado 16 de julio. Según la resolución del Indecopi, empresas chinas como Jinzhuoyi exportaron tubos de acero al Perú a precios inferiores a su valor normal. La investigación identificó márgenes de dumping de 8.3%, 15.7%, 25% y 32.1%, respectivamente.

Asimismo, se encontró que, entre enero del 2021 y junio del 2024, -tiempo en el que se hizo el análisis del Indecopi- las importaciones de tubos de acero procedentes de China aumentaron en 94.7%.

Con este ingreso de productos a precios muy bajos, los precios de venta interna de la rama de producción nacional de tubos de acero cayeron hasta en 16.5%, mientras que también se observaron resultados desfavorables en la participación de mercado, el margen de beneficios, la utilidad operativa y los inventarios con relación a las ventas totales de la producción local.

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