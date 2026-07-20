Siderperu, empresa nacional de la industria siderúrgica, se pronunció respecto a la reciente decisión de Indecopi de imponer derechos antidumping definitivos a las importaciones de tubos de acero provenientes de China.

“Como empresa que forma parte de la industria nacional y que participó en esta investigación, reconocemos que esta medida es un avance importante que restablece y promueve la justa y leal competencia en el mercado peruano“, indicaron en un comunicado.

La empresa recordó que el propio Indecopi determinó que los productos chinos de este tipo ingresaron a Perú con precios dumping. “Generaron distorsiones en el mercado, por lo que dispuso la aplicación de medidas correctivas por un periodo de cinco años”, recalcó Siderperu.

Como se recuerda, esta decisión se hizo pública el pasado 16 de julio. Según la resolución del Indecopi, empresas chinas como Jinzhuoyi exportaron tubos de acero al Perú a precios inferiores a su valor normal. La investigación identificó márgenes de dumping de 8.3%, 15.7%, 25% y 32.1%, respectivamente.

Asimismo, se encontró que, entre enero del 2021 y junio del 2024, -tiempo en el que se hizo el análisis del Indecopi- las importaciones de tubos de acero procedentes de China aumentaron en 94.7%.

Con este ingreso de productos a precios muy bajos, los precios de venta interna de la rama de producción nacional de tubos de acero cayeron hasta en 16.5%, mientras que también se observaron resultados desfavorables en la participación de mercado, el margen de beneficios, la utilidad operativa y los inventarios con relación a las ventas totales de la producción local.