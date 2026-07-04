Aceros Arequipa envió propuesta al Ministerio de la Producción. (Foto: GEC)
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Mayumi García
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La siderúrgica Aceros Arequipa planea ejecutar una importante inversión en Pisco, donde actualmente cuenta con instalaciones orientadas a la producción de diversos productos de acero. A través de este desembolso, la firma apunta a optimizar el manejo, ordenamiento y control de las operaciones en su complejo siderúrgico.

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