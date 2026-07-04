Por medio del Informe Técnico Sustentatorio (ITS), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la empresa informó sobre su proyecto denominado “Mejoramiento de las condiciones operativas del almacenamiento de materiales industriales y reprocesables, a realizarse a metros de su fábrica de Pisco. La iniciativa consiste en la ampliación del actual patio de almacenamiento de 25.53 hectáreas (ha) a 101.13 ha; ello, a través de la operación de dos nuevas áreas contiguas.

En este patio de almacenamiento se acopian subproductos industriales, materiales reprocesables y residuos industriales no peligrosos, generados por las distintas operaciones de la Planta Pisco. “El traslado de los materiales desde el complejo siderúrgico hacia el patio de almacenamiento se realiza mediante unidades de transporte interno (principalmente volquetes y equipos de carga), a través de vías consolidadas dentro del ámbito industrial. Este espacio de almacenaje no participa en la generación ni transformación de dichos materiales, constituyendo un componente auxiliar destinado exclusivamente a su manejo logístico y ambiental”, aclaró la empresa.

Bajo ese contexto, Aceros Arequipa manifestó que con la implementación del proyecto, se optimizará la capacidad operativa del patio de almacenamiento existente, mejorando las condiciones de seguridad, control ambiental y la trazabilidad de los subproductos industriales, materiales reprocesables y residuos industriales no peligrosos.

“La habilitación de áreas complementarias permitirá evitar la acumulación no planificada de materiales dentro del complejo siderúrgico, favoreciendo su manejo ordenado y controlado. Así, se mantendrán las mismas actividades actualmente desarrolladas en el patio de almacenamiento, pues el proyecto no implica un incremento en la generación de dichos materiales, ni la modificación de los procesos productivos, la capacidad instalada o las operaciones unitarias de la Planta Pisco”, precisó.

Empresa se dedica a la fabricación de acero para la producción de fierro corrugado, alambrón, ángulos, platinas, barras cuadradas, redondas y helicoidales, y otros productos para el sector de la construcción. (Foto: Aceros Arequipa)

La inversión en Pisco

En detalle, el proyecto demandará de la habilitación de dos áreas adyacentes complementarias al actual patio de almacenamiento existente, ejecutandose el acondicionamiento de accesos y vías internas dentro de dichas áreas, mediante su afirmado, utilizando ecogravilla, con la finalidad de proteger el suelo natural, y mejorar las condiciones operativas de transitabilidad y control ambiental.

La iniciativa se ejecutaría en cuatro meses, con un monto de inversión de aproximadamente S/ 1,300,000 y una vida útil estimada de alrededor de 20 años.

A fin de llevar adelante su plan, Aceros Arequipa presentó el ITS ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 7 de julio, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.