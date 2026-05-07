La siderúrgica peruana Corporación Aceros Arequipa registró una utilidad neta de S/ 71.5 millones en el primer trimestre de 2026, resultado 9.5% menor frente al mismo periodo del año previo. El desempeño estuvo afectado por menores precios de venta, mayores costos logísticos y gastos asociados con la interrupción del suministro de gas natural en marzo.

La compañía alcanzó ventas por S/ 1,130 millones entre enero y marzo de 2026, cifra 7.1% inferior frente al mismo periodo de 2025.

Según explicó la empresa, la reducción respondió principalmente a menores precios en la mayoría de productos, pese a un incremento en el volumen comercializado en el mercado local.

En paralelo, la utilidad bruta retrocedió 5.3% hasta S/ 157.4 millones, impactada por menores precios, mayores gastos por fletes y costos derivados de la parada de planta ocasionada por el corte de suministro de gas. Pese a esa situación, el margen bruto mejoró ligeramente y pasó de 13.7% a 13.9%.

Asimismo, el ebitda se situó en S/ 153 millones, apenas 1% por debajo del registrado un año antes. En tanto, el margen ebitda aumentó de 12.8% a 13.6% durante el trimestre; y la utilidad operativa de la siderúrgica ascendió a S/ 96 millones.

El corte de suministro de gas natural impactó temporalmente las operaciones de Aceros Arequipa.

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Aceros Arequipa ejecuta inversiones por S/ 32 millones

Durante el primer trimestre de 2026, Aceros Arequipa ejecutó inversiones por S/ 32 millones orientadas principalmente a mejoras de infraestructura en planta, renovación de equipos de corte y doblado, incorporación de maquinaria para mallas y nuevas cucharas industriales.

A marzo de 2026, el activo neto en propiedad, planta y equipo sumó S/ 3,007 millones, mientras que las inversiones en subsidiarias y asociadas alcanzaron S/ 316 millones.

Las inversiones en el tren de laminación N°2 y la acería N°2 continúan fortaleciendo la eficiencia operativa y flexibilidad productiva de Aceros Arequipa.

Siderúrgica reduce deuda y mantiene foco en eficiencia

La empresa Aceros Arequipa redujo su ratio de endeudamiento de 0.83 veces a 0.79 veces entre diciembre de 2025 y marzo de este año, reflejando una menor carga financiera y un fortalecimiento de su patrimonio.

A nivel operativo, Aceros Arequipa destacó que las inversiones realizadas en el tren de laminación N°2 y la acería N°2 continúan fortaleciendo la eficiencia de costos y la flexibilidad de sus procesos productivos. La compañía también resaltó su posición en el mercado local del acero y su cobertura de distribución a nivel nacional, mientras sigue impulsando su presencia en el exterior.

En esa línea, Gestión informó en abril último que la siderúrgica concretó la adquisición de tres patios de acopio y segregación de metales reciclables en Florida, operación que elevó a siete sus instalaciones en el área de Tampa como parte de su estrategia de expansión en Estados Unidos.