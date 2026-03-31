La siderúrgica peruana Corporación Aceros Arequipa (CAASA) concretó la adquisición de tres patios de acopio y segregación de metales reciclables en Florida, como parte de su estrategia para fortalecer su operación en Estados Unidos. ¿Qué implica este movimiento para la compañía?

La operación se realizó en el área este y norte de la bahía de Tampa, en Florida, y fue ejecutada a través de su filial Aceros America Tampa LLC, con la que la empresa ya venía consolidando presencia en esa zona.

Con esta transacción, la siderúrgica eleva a siete sus patios en el área de Tampa, ampliando su capacidad de acopio, segregación y procesamiento de metales reciclables, tanto ferrosos como no ferrosos, en una de sus principales zonas de operación en Estados Unidos.

La adquisición le permite fortalecer su red de abastecimiento de materia prima reciclable y consolidar su posicionamiento en el mercado local, en línea con su estrategia de crecimiento internacional.

Aceros Arequipa suma siete patios en el área de Tampa

Aceros Arequipa continúa su expansión en Estados Unidos

Este movimiento se suma a los avances que la compañía ya había realizado en el mercado estadounidense meses atrás. En diciembre de 2025, este diario informó que Aceros Arequipa adquirió activos industriales en dos sedes de Florida —incluyendo una fragmentadora, un separador de metales y equipos móviles especializados— e inició operaciones bajo la razón social Aceros America Tampa LLC, como parte de su proceso de internacionalización.

Dichos activos fueron incorporados con el objetivo de ampliar su capacidad de procesamiento, optimizar costos y asegurar el abastecimiento de materia prima para sus operaciones, fortaleciendo su cadena de valor y avanzando hacia el autoabastecimiento de insumos.

La expansión en Florida se suma a las inversiones realizadas por Aceros Arequipa en 2025.

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En ese contexto, la reciente adquisición de patios de acopio en Tampa profundiza esta estrategia, al reforzar su infraestructura operativa en la región y consolidar su presencia en uno de los mercados considerados clave para su crecimiento.

“La expansión refuerza nuestra estrategia de crecimiento internacional y nos permite seguir fortaleciendo nuestra capacidad operativa en Estados Unidos, asegurando el acceso a metales reciclables tanto ferrosos como no ferrosos”, señaló Tulio Silgado, gerente general de Aceros Arequipa.

Con más de seis décadas de trayectoria, la empresa mantiene una estrategia de desarrollo internacional de largo plazo enfocada en la eficiencia operativa, la sostenibilidad y el fortalecimiento de su cadena de abastecimiento.