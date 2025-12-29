Corporación Aceros Arequipa cuenta con más de seis décadas de trayectoria y desarrolla operaciones orientadas a su expansión en mercados internacionales.
La siderúrgica peruana (CAASA) adquirió activos de una empresa con operaciones en dos sedes del estado de Florida, en Estados Unidos, e inició una nueva operación bajo la razón social Aceros América Tampa LLC, como parte de su plan de expansión internacional.

La adquisición incluye una fragmentadora, un separador de metales y equipos móviles especializados, activos que permitirán ampliar la capacidad de procesamiento de la compañía y asegurar el abastecimiento de materia prima para sus operaciones.

Según la empresa, estos activos se integrarán a su operación global y contribuirán a la optimización de costos, además de fortalecer su cadena de valor y garantizar productos con estándares internacionales.

Nueva operación de Aceros Arequipa en Estados Unidos

La nueva operación en permitirá a Aceros Arequipa avanzar hacia el autoabastecimiento de insumos y reforzar su presencia en uno de los mercados considerados clave dentro de su estrategia de crecimiento.

Al respecto, el gerente general de la compañía, , señaló que esta expansión permitirá ampliar las operaciones, avanzar hacia el autoabastecimiento de materia prima y consolidar la presencia de la empresa en Estados Unidos.

Trayectoria de Aceros Arequipa en la siderurgia peruana

Fundada en 1964, Aceros Arequipa fue la primera siderúrgica de capital privado en el Perú. La empresa cuenta con más de seis décadas de trayectoria y ha desarrollado un proceso de expansión que la llevó de sus operaciones iniciales en a una presencia en .

En los últimos años, Aceros Arequipa ha desarrollado operaciones y envíos a mercados internacionales. En 2020, realizó su primera y, posteriormente, amplió su presencia en Asia.

La compañía también cuenta con operaciones comerciales en Estados Unidos, mercado en el que ahora incorpora una nueva operación productiva en Florida.

