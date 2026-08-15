El nuevo producto buscará financiar principalmente la compra de departamentos ya construidos. Fotos: Jesús Saucedo /@photo.gec
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las alternativas de inversión en el mercado de renta se amplían, y ahora los inversionistas también pueden convertirse en socios de empresas inmobiliarias.

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