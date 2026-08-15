Inversiones.io incorporará un mecanismo de crowd equity, denominado comercialmente Crowd Asset, mediante el cual los inversionistas podrán participar en aumentos de capital de empresas creadas para adquirir activos inmobiliarios y posteriormente alquilarlos.

A diferencia del crowdfunding, modelo que funciona desde hace unos años en Perú donde el inversionista presta dinero y recibe intereses; en este modelo adquiere acciones y puede obtener dividendos y una eventual ganancia por la valorización de su participación.

El nuevo producto buscará financiar principalmente la compra de departamentos ya construidos, dijo Valentín Bonnet, gerente general de Inversiones.io, y permitiría ofrecer una alternativa de menor riesgo que el financiamiento de las primeras etapas de un proyecto inmobiliario.

Los activos tendrían inicialmente valores de entre S/100,000 y S/500,000, con la expectativa de incrementar progresivamente el tamaño de las operaciones, precisó.

Asimismo, indicó que las primeras operaciones estarían vinculadas a inmuebles ubicados en Lima Moderna y Lima Top, con referencias a distritos como San Isidro, Miraflores, San Borja, Lince y San Miguel.

En cuanto a la rentabilidad estimada para estas operaciones sería de alrededor de 10% en dólares, por debajo del rango de entre 15% y 25% que actualmente puede ofrecer el crowdfunding en soles, comentó Bonnet.

“La diferencia estaría asociada al menor riesgo de invertir en activos que ya existen y pueden generar ingresos por alquiler”.

Resultados primer semestre

La plataforma de financiamiento participativo Inversiones.io prevé cerrar el 2026 con colocaciones cercanas a S/150 millones, lo que representaría un crecimiento de alrededor de 50% frente al año anterior, y apunta a duplicar nuevamente su volumen en 2027 hasta alcanzar S/300 millones.

El avance estará acompañado por una ampliación de su oferta, con nuevos productos dirigidos a inversionistas con distintos niveles de riesgo y rentabilidad.

Actualmente cuenta con alrededor de 5,000 inversionistas activos y busca que el nuevo producto alcance un volumen similar al de su negocio actual.

Para el 2027, además, planea ampliar el crowdlending hacia desarrolladoras inmobiliarias tradicionales, además de mantener su foco en vivienda social.

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