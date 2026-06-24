Scotiabank anunció el otorgamiento de un financiamiento verde de hasta US$ 30 millones a Siderperú, destinado a fortalecer el modelo de producción de acero basado en economía circular y eficiencia energética que la siderúrgica viene desarrollando en el país.

La operación, estructurada como una línea de capital de trabajo, permitirá a Siderperú consolidar el uso de chatarra metálica como principal insumo para la fabricación de acero. El proceso opera con hornos eléctricos que funcionan con energía generada a partir de fuentes renovables, lo que reduce la dependencia de recursos vírgenes y las emisiones asociadas a la producción siderúrgica.

Según la compañía, su modelo de economía circular está diseñado para dar una segunda vida a más de 380,000 toneladas de chatarra metálica al año, transformando material reciclado en nuevos insumos para la industria.

“Este financiamiento representa un respaldo clave a nuestra visión de construir una industria del acero cada vez más sostenible en el Perú. Nos permite seguir fortaleciendo nuestro modelo de economía circular”, afirmó Raúl Ugarte, CFO de Siderperú.

Desde la entidad financiera, Maricela Panduro, vicepresidenta de Banca Corporativa de Scotiabank, señaló que la línea de capital de trabajo refleja el compromiso de la compañía por impulsar soluciones de financiamiento sostenible, así como el rol de la banca como habilitador de productos financieros para sectores estratégicos del país.

La transacción se da en un sector siderúrgico intensivo en uso de energía, que enfrenta crecientes exigencias de sostenibilidad a nivel global.

Para la producción de varillas y tubos de aceros, Siderperú trabaja con más de 300 proveedores locales de chatarra. Foto: Siderperú.

Siderperú suspende millonario proyecto en Chimbote

Siderperu cerró el primer trimestre de 2026 con ingresos por S/ 633 millones (+18.2% interanual), un ebitda de S/ 92 millones (+42%) y una utilidad neta de S/ 51 millones (+55%), reportó el gerente general, Aldo Tapia, en entrevista con este diario el mes pasado. El resultado se explicó por el mayor volumen vendido y por una mejora de eficiencia que elevó la rentabilidad de 12% a 15%.

La firma operará este año casi al 100% de su capacidad de laminado (entre 580,000 y 600,000 toneladas anuales de varillas), impulsada por el sector construcción y la minería, e incluso deberá importar acero desde su matriz en Brasil para cubrir la demanda.

Tapia advirtió sobre un proyecto siderúrgico de capitales chinos en Chilca, con 30% de avance, que se estaría construyendo sin licencia ni Estudio de Impacto Ambiental y con una capacidad estimada de 700,000 toneladas anuales. Ante ese escenario, la compañía puso en stand by un proyecto de US$ 45 millones para un nuevo centro de reciclaje en Chimbote y redujo su inversión de capital de 2026 a entre US$ 12 millones y US$ 15 millones, frente a los cerca de US$ 20 millones de años previos.

La empresa, que cumple 70 años de operaciones, dejó de exportar a Bolivia tras el ingreso de una gran siderúrgica china a ese mercado y también salió de la producción local de planchas gruesas. Por otro lado, repartió dividendos por S/ 137 millones y proyecta cerrar el 2026 con mejores resultados que el año previo.