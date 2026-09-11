La presidenta Keiko Fujimori señaló que Zulema Tomás será la nueva presidenta de EsSalud, quien tiene el respaldo del ministro de Trabajo, Juan Sheput.

De esa manera, Tomás ocupará el cargo del que fue removido Jaime Moreno por “la pérdida de la confianza”. A la fecha, la encargada de la presidencia es Hilda Sandoval.

Cabe añadir que Zulema Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Martín Vizcarra, específicamente de enero a noviembre del 2019 , mas renunció al puesto tras cuestionamientos mediáticos y denuncias por presunto nepotismo.

El hecho no pasó inadvertido para el actual ministro Juan Sheput, quien en ese entonces cuestionó abiertamente los vínculos de Zulema Tomás y alertó sobre “un trueque escandaloso” y “corrupción en el gobierno”. Varios años después, ahora goza de su respaldo para ocupar la presidencia de EsSalud.

Zulema Tomás será la nueva presidenta de EsSalud. Foto: Paco Sanseviero

Keiko Fujimori avala a Zulema Tomás

“Es competente. Tiene experiencia. Ha sido ministra de Martín Vizcarra. Ha habido preocupación, pero para mí no la hay”, mencionó la mandataria a RPP.

Fujimori Higuchi fue consultada por el presunto reciclaje de funcionarios de las administraciones de Dina Boluarte y Martín Vizcarra, mas insistió en que el MTPE cumple con el proceso de transición para la llegada de Tomás a EsSalud y garantizó que ella no se fija en el pasado político de los aspirantes.

“Cuando evalúo un CV no me fijo si ha trabajado en un gobierno opositos o no. Me fijo en su capacidad. Esta doctora cumple con los requisitos. Para mí eso es lo importante”, concluyó.

No habrá cambios en gabinete

Keiko Fujimori también fue interrogada sobre eventuales cambios en el gabinete ministerial comandado por Luis Galarreta, a lo que enfáticamente dijo “no”.

Además, ratificó su confianza en el presidente del Consejo de Ministros e insistió en la necesidad de aprobar el pedido de facultades en el Congreso para combatir al crimen organizado e impulsar las reformas que necesita el país.