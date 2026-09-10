El titular del Ministerio del Interior deberá concurrir ante el Pleno para responder un pliego interpelatorio compuesto por 27 preguntas. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
El titular del Ministerio del Interior deberá concurrir ante el Pleno para responder un pliego interpelatorio compuesto por 27 preguntas. (Fotos: Antonio Melgarejo/ @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

con el objetivo de que explique la política de seguridad ciudadana frente al escenario de criminalidad en el país.

Tras ello, el titular del Ministerio del Interior deberá concurrir ante el Pleno para responder un pliego interpelatorio compuesto por 27 preguntas.

También se pedirá detallar cómo se evalúan los resultados, la coordinación estatal y el presupuesto asignado a seguridad.

El pedido incluye preguntas sobre el rol de las juntas vecinales, la protección de defensores de derechos humanos, los acuerdos internacionales contra el crimen organizado y los avances en investigaciones por secuestros y desapariciones.

cuántos están inoperativos y qué acciones se tomarán para retirar las unidades con más de 15 años de antigüedad.

Cabe precisar que, en esta sesión, también se debatió interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Sin embargo, la votación dio como resultado 31 a favor, 62 en contra y 17 abstenciones. Por tanto, no se aprobó la moción.

El pedido interpelatorio incluye preguntas sobre medidas contra la inseguridad, el rol de las juntas vecinales, la protección de defensores de derechos humanos, entre otros. (Foto: gec)
El pedido interpelatorio incluye preguntas sobre medidas contra la inseguridad, el rol de las juntas vecinales, la protección de defensores de derechos humanos, entre otros. (Foto: gec)

TE PUEDE INTERESAR

Osinergmin acude a La Pampilla ante reporte de derrame de petróleo
Propuesta de licencia laboral por atención médica enciende las alarmas de sector empresarial
Línea 2 del Metro de Lima: culminar obra tardaría 15 años en total, advierte Ositrán

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.