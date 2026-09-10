El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó una moción de interpelación al ministro del Interior, César Astudillo, con el objetivo de que explique la política de seguridad ciudadana frente al escenario de criminalidad en el país.

La medida fue aprobada con 50 votos a favor, 65 en contra y una abstención. Tras ello, el titular del Ministerio del Interior deberá concurrir ante el Pleno para responder un pliego interpelatorio compuesto por 27 preguntas.

El Congreso solicitará información sobre las medidas aplicadas contra la inseguridad ciudadana, especialmente para reducir la extorsión, el sicariato y los homicidios agravados. También se pedirá detallar cómo se evalúan los resultados, la coordinación estatal y el presupuesto asignado a seguridad.

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El pedido incluye preguntas sobre el rol de las juntas vecinales, la protección de defensores de derechos humanos, los acuerdos internacionales contra el crimen organizado y los avances en investigaciones por secuestros y desapariciones.

Asimismo, se solicitará información sobre el número de patrulleros y vehículos motorizados que tiene la Policía Nacional del Perú, cuántos están inoperativos y qué acciones se tomarán para retirar las unidades con más de 15 años de antigüedad.

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Cabe precisar que, en esta sesión, también se debatió interpelar al ministro de Defensa, Rafael Belaúnde. Sin embargo, la votación dio como resultado 31 a favor, 62 en contra y 17 abstenciones. Por tanto, no se aprobó la moción.