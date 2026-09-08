Mininter. (Foto: Julio Reaño/@photos.gec)
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Redacción Gestión
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El Ministerio del Interior (Mininter) designó a Juan Carlos Sotil Toledo como viceministro de Orden Interno y a César Alberto Jordán Brignole como viceministro de Seguridad Pública, según resoluciones supremas publicadas hoy en el diario oficial El Peruano.

Mediante la , se designó a Juan Carlos Sotil Toledo en el cargo público de confianza de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.

En tanto, la dispuso la designación de César Alberto Jordán Brignole como viceministro de Seguridad Pública, cargo que también tiene la condición de público de confianza.

LIMA, 30 DE ENERO DEL 2020 FACHADA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / GEC
LIMA, 30 DE ENERO DEL 2020 FACHADA DEL MINISTERIO DEL INTERIOR. FOTOS: MARIO ZAPATA NIETO / GEC

Previamente, mediante la , se aceptó la renuncia de César Alberto Jordán Brignole al cargo de viceministro de Orden Interno, agradeciéndole por los servicios prestados.

Asimismo, la aceptó la renuncia de Juan Carlos Sotil Toledo al cargo de viceministro de Seguridad Pública, dándosele también las gracias por los servicios prestados.

Las cuatro resoluciones supremas están suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y refrendadas por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.

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