El Ministerio del Interior (Mininter) designó a Juan Carlos Sotil Toledo como viceministro de Orden Interno y a César Alberto Jordán Brignole como viceministro de Seguridad Pública, según resoluciones supremas publicadas hoy en el diario oficial El Peruano.

Mediante la Resolución Suprema N° 230-2026-IN, se designó a Juan Carlos Sotil Toledo en el cargo público de confianza de viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior.

En tanto, la Resolución Suprema N° 231-2026-IN dispuso la designación de César Alberto Jordán Brignole como viceministro de Seguridad Pública, cargo que también tiene la condición de público de confianza.

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Previamente, mediante la Resolución Suprema N° 228-2026-IN, se aceptó la renuncia de César Alberto Jordán Brignole al cargo de viceministro de Orden Interno, agradeciéndole por los servicios prestados.

Asimismo, la Resolución Suprema N° 229-2026-IN aceptó la renuncia de Juan Carlos Sotil Toledo al cargo de viceministro de Seguridad Pública, dándosele también las gracias por los servicios prestados.

De esta manera, ambos funcionarios intercambian responsabilidades dentro de los dos despachos viceministeriales del Ministerio del Interior, tras las decisiones adoptadas por el Poder Ejecutivo.

Las cuatro resoluciones supremas están suscritas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, y refrendadas por el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo.