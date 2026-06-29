La Resolución lleva la firma del presidente de José María Balcázar y del ministro José Zapata. (Foto: Andina)
La Resolución lleva la firma del presidente de José María Balcázar y del ministro José Zapata. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro del Interior, José Zapata, designaron a Carlos de los Santos como Director del Consejo Directivo de la en representación de dicha cartera.

Según la Resolución Suprema N° 166-2026-IN publicada en las normas legales del diario El Peruano, el Consejo Directivo está a cargo de la Dirección de la Caja de Pensiones Militar Policial “el mismo que está conformado por dos directores designados por el Ministerio del Interior quienes deben tener formación y experiencia en materia de administración económico-financiera”.

La misma resolución agrega que el mandato de la persona designada “se ejerce por un período de dos años, prorrogable por una sola vez y por el mismo plazo, y están afectos a los mismos impedimentos, responsabilidades y causales de vacancia que señala la ley N° 26702 Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, para los directores de las entidades financieras “.

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De los Santos La Serna se desempeñana como Jefe de Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial desde el 9 de marzo de este año.

Según su cv, es ingeniero industrial y abogado, con estudios concluidos de Doctorado en Economía y Maestría en Administración (MBA).

Fue viceministro de Comunicaciones en agosto del 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte.

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