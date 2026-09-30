Airbnb. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La empresa de alquileres turísticos Airbnb anunció este miércoles nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes, con herramientas para compartir recomendaciones entre contactos y servicios adicionales como comida a domicilio y lavandería.

Entre las principales incorporaciones figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus amigos y familiares, qué alojamientos han elegido o cuáles serán sus próximos destinos.

De esta manera, los usuarios pueden consultar las evaluaciones de sus contactos y guardar alojamientos, pero también decidir qué información comparten y con quién.

Alojamientos. (Foto: Difusión)
Alojamientos. (Foto: Difusión)

Otros servicios que incorporará la plataforma

La plataforma también ofrece nuevas herramientas de IA para buscar alojamientos, experiencias y servicios mediante palabras clave, además de filtros que identificarán opciones según los intereses del usuario.

También ofrecerá servicios de lavandería en determinadas ciudades estadounidenses y, desde noviembre, alquiler de cunas, cochecitos, tronas y juguetes para bebés en más de 60 ciudades del país, en colaboración con BabyQuip.

Airbnb obtuvo en el segundo trimestre del 2026 unos ingresos de US$ 3,600 millones, un 17% más interanual, y un beneficio neto de US$ 816 millones, un 27% más que en el mismo periodo del 2025. En bolsa, sus acciones cotizan en US$ 158,83, más de un 25% por encima de su precio de finales de marzo.

Con información de EFE

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