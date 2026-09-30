La empresa de alquileres turísticos Airbnb anunció este miércoles nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) para planificar viajes, con herramientas para compartir recomendaciones entre contactos y servicios adicionales como comida a domicilio y lavandería.

Según informó en un comunicado, estas nuevas funciones comenzarán a desplegarse primero en Estados Unidos y buscan «simplificar» las distintas etapas de los viajes y «ampliar» los servicios disponibles en su plataforma.

Entre las principales incorporaciones figura un mapa interactivo con el que los usuarios pueden consultar dónde han viajado sus amigos y familiares, qué alojamientos han elegido o cuáles serán sus próximos destinos.

De esta manera, los usuarios pueden consultar las evaluaciones de sus contactos y guardar alojamientos, pero también decidir qué información comparten y con quién.

Alojamientos. (Foto: Difusión)

Otros servicios que incorporará la plataforma

La plataforma también ofrece nuevas herramientas de IA para buscar alojamientos, experiencias y servicios mediante palabras clave, además de filtros que identificarán opciones según los intereses del usuario.

Además, Airbnb incorporará pedidos de comida a domicilio en algunas ciudades europeas y extenderá a Europa su servicio de entrega de compras, lanzado inicialmente en Estados Unidos.

También ofrecerá servicios de lavandería en determinadas ciudades estadounidenses y, desde noviembre, alquiler de cunas, cochecitos, tronas y juguetes para bebés en más de 60 ciudades del país, en colaboración con BabyQuip.

Para los anfitriones, Airbnb presentó herramientas que permiten gestionar simultáneamente varios anuncios y ajustar automáticamente los precios según la oferta y la demanda.

Airbnb obtuvo en el segundo trimestre del 2026 unos ingresos de US$ 3,600 millones, un 17% más interanual, y un beneficio neto de US$ 816 millones, un 27% más que en el mismo periodo del 2025. En bolsa, sus acciones cotizan en US$ 158,83, más de un 25% por encima de su precio de finales de marzo.

Con información de EFE