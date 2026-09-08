El ministro del Interior, César Astudillo, solicitó a la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno de la Cámara de Diputados retomar el debate de una iniciativa legislativa que plantea sancionar con cadena perpetua a militares y policías que participen en organizaciones criminales o comercialicen municiones, armas o explosivos.

Durante su presentación ante el grupo de trabajo, Astudillo explicó que la discusión de esta propuesta quedó inconclusa durante la anterior legislatura, por lo que pidió al Parlamento reanudar su análisis.

“No puede ser que quien vista el uniforme termine delinquiendo contra la población a la que juró defender”, afirmó el titular del Ministerio del Interior.

Astudillo expuso ante la comisión los principales ejes de su gestión y las medidas que impulsa su sector para enfrentar al crimen organizado y reforzar la seguridad ciudadana.

El ministro del Interior, César Astudillo, expuso ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno los principales ejes de su gestión. Foto: Congreso.

El ministro señaló que la estrategia del sector Interior se articula en cinco líneas: anticiparse al crimen, recuperar el control territorial, quitarle al crimen sus herramientas, controlar las fronteras y fortalecer la seguridad integral, y lograr que todo el sistema de seguridad y justicia funcione de manera articulada.

Como parte de estas acciones, indicó que el Ministerio del Interior impulsa la aprobación de un decreto de urgencia para adquirir equipos tecnológicos destinados a fortalecer las labores de inteligencia policial.

Asimismo, remarcó la necesidad de una mayor coordinación entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Instituto Nacional Penitenciario, al considerar que la lucha contra el crimen requiere una respuesta conjunta de los operadores de justicia.

Otro de los puntos señalados por Astudillo fue el combate a las finanzas de las organizaciones criminales. En ese sentido, destacó la coordinación entre la Policía y la Unidad de Inteligencia Financiera para identificar y congelar cuentas bancarias sospechosas.

Respaldo al nuevo comandante de la PNP

Durante su intervención, el ministro también expresó su respaldo al nuevo comandante general de la Policía Nacional, Fredy López Mendoza.

Astudillo señaló que conoce su formación y trayectoria y manifestó su expectativa de que su gestión al frente de la institución tenga resultados favorables.

La presentación del titular del Interior ante la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interno se produjo en el marco de la exposición de los lineamientos de su sector y de las acciones previstas para enfrentar al crimen organizado.