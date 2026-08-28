El estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao continuará por otros 60 días. Así lo manifestó este jueves 27 de agosto el ministro del Interior, César Astudillo, quien señaló que la medida permitirá que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) mantengan las labores de seguridad que vienen desarrollando en ambas jurisdicciones.

La confirmación se produce en la fecha en que vence la última prórroga del estado de emergencia establecida por el Gobierno para Lima y Callao, en el marco de las acciones contra la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Mediante un decreto supremo publicado el pasado 25 de junio en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo prorrogó por 60 días, desde el 28 de junio, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao. De esta manera, el periodo establecido en esa norma culmina este jueves.

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“Es una nueva zona declarada en estado de emergencia, en Lima y Callao, para que nuestra Policía y FF.AA. continúen realizando los trabajos que realizan todos los días”, declaró Astudillo ante la prensa.

El ministro no brindó mayores detalles sobre las condiciones de la nueva declaratoria, pero confirmó que tendrá una duración de 60 días.

El ministro del Interior, César Astudillo, confirmó que el estado de emergencia en Lima y Callao continuará por otros 60 días. Foto: Mininter/X.

Facultades legislativas

Astudillo también se refirió al pedido de facultades legislativas que el Ejecutivo presentará este viernes al Congreso. Señaló que la propuesta contempla una participación importante de las FF.AA. en determinados ámbitos vinculados con la seguridad.

Explicó que actualmente las Fuerzas Armadas ya apoyan a la Policía Nacional, particularmente en las labores de seguridad relacionadas con el transporte. Sin embargo, indicó que el pedido de facultades pondrá especial atención en su participación en los establecimientos penitenciarios y las fronteras.

“Lo verán mañana en la delegación de facultades, en los penales y fronteras. En esos dos puntos será muy importante su participación”, sostuvo el titular del Interior.

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El ministro también fue consultado sobre las voces surgidas en el Congreso respecto de una eventual interpelación por la situación de la seguridad ciudadana. Astudillo señaló que la Cámara de Diputados tiene la atribución constitucional para impulsar este tipo de acciones.

“La Cámara de Diputados está en su derecho constitucional de hacerlo y va a permitir también que le expliquemos los trabajos que venimos haciendo y los indicadores que estamos obteniendo. Es el juego democrático”, afirmó.