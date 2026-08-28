El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, respaldó el régimen excepcional establecido por el Gobierno central que permite reducir en 90% determinadas multas por infracciones de transporte y tránsito terrestre, y pidió al Ejecutivo activar mecanismos presupuestales que permitan garantizar los recursos que las municipalidades dejarían de percibir con la aplicación de esta medida.

El burgomaestre consideró que esta disposición representa un alivio para el sector transporte, especialmente ante la situación que atraviesa debido a las extorsiones. “La medida del Gobierno, me parece acertada, me parece necesario que los transportistas tengan mecanismos para aliviar un tanto su impactada economía, producto del accionar delictivo”, sostuvo.

Renzo Reggiardo explicó que la aplicación de esta medida tendría un impacto en los ingresos de la comuna limeña. “La Municipalidad Metropolitana de Lima dejaría de percibir más o menos con el anuncio realizado un poco más de 40 millones de soles, según la información que me han hecho llegar de parte del SAT y de parte de las instituciones vinculadas al tema”, sostuvo.

El alcalde señaló que estos recursos ya estaban contemplados para atender distintos requerimientos de la comuna, por lo que consideró necesario que el Gobierno central active los mecanismos correspondientes para reponerlos y garantizar la continuidad de los servicios públicos.

“Habría que hacer un análisis amplio para poder también tener, de parte del Gobierno central, una colaboración con las municipalidades que se puedan ver afectadas producto de la norma que han aprobado recientemente”, afirmó.

“La municipalidad tomará contacto también con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ver de qué manera se puede resarcir esa afectación, porque finalmente nuestro presupuesto está ya destinado para invertir en obras”, agregó.

La reducción de multas al transporte tendría un impacto de más de S/40 millones en los ingresos de la comuna limeña. Foto: ANDINA/Difusión.

Las declaraciones del burgomaestre se produjeron durante las inauguraciones de las obras de la avenida José Carlos Mariátegui, en Villa El Salvador, y la avenida Central, en San Juan de Miraflores. Ambas intervenciones benefician, en conjunto, a más de 800,000 vecinos de Lima Sur.

Los trabajos fueron ejecutados por la Municipalidad de Lima, a través del Fondo Metropolitano de Inversiones (Invermet), como parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y el entorno urbano. “Esto significa recuperación de espacios públicos, esto significa no cederle espacio a las actividades ilícitas”, sostuvo el alcalde de Lima.

La renovación de la avenida José Carlos Mariátegui demandó una inversión de S/13.8 millones y comprendió la rehabilitación integral de 3.19 kilómetros, en el tramo entre las avenidas Pachacútec y Magisterio. Por su parte, la avenida Central fue rehabilitada con una inversión de S/9.2 millones, en un tramo de 2.13 kilómetros, comprendido entre la avenida Salvador Allende y el jirón Eucaliptos.