Zuckerberg se pronunció en medio de los pedidos de líderes de OpenAI, Anthropic y Google DeepMind para ralentizar el desarrollo de esta tecnología y reforzar sus salvaguardas. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
Zuckerberg se pronunció en medio de los pedidos de líderes de OpenAI, Anthropic y Google DeepMind para ralentizar el desarrollo de esta tecnología y reforzar sus salvaguardas. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL
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Redacción Gestión
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defendió la propuesta de que cada empresa debe tener la responsabilidad de garantizar que sus modelos de Inteligencia Artificial (IA) sean seguros. Por lo que tomó distancia de las propuestas que buscan frenar de manera coordinada el desarrollo de estas tecnologías.

opinó en medio de debates sobre los peligros de la inteligencia artificial y la preocupación de lideres del sector que adviertes acerca de la necesidad de establecer una regulación.

“Cada laboratorio tiene la responsabilidad y el incentivo de avanzar al ritmo necesario para entrenar sus modelos de forma segura, así como la capacidad de tomar sus propias medidas para garantizar que esto suceda”, escribió.

Zuckerberg se refiere a los peligros de la IA

En este contexto, Zuckerberg se refirió sobre la conveniencia de relentizar el avance de las capacidades de la IA hasta confirmar que se cumpla con los estándares de alineación como ha propuesto Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, y otros líderes tecnológicos como Sam Altman, de OpenAI, y Elon Musk, de SpaceX y xAI.

Asimismo destacó que Meta todavía no lanza su agente de IA, Muse, luego de varios meses para asegurar la seguridad y la protección.

“No exigimos que los demás hicieran lo mismo antes que nosotros”, sostuvo Zuckerberg, quien evitó mencionar explícitamente

De acuerdo con Zuckerberg, una forma de garantizar que la IA se desarrolle de manera adecuada reside en destinar la gran mayoría de la capacidad de computo a servir a las personas, en lugar de competir por lograr la automejora.

Evaluadores independientes

En ese sentido, el director de Meta dijo que MLS, su laboratorio de inteligencia artificial, ya cuenta con evaluadores y asesores independientes. «En general, sería beneficioso contar con un ecosistema de evaluadores más amplio y diverso», agregó.

La iniciativa del fundador de Tesla se dio en medio de pedidos de los máximos responsables de laboratorios punteros como Amodei, Altman y Demis Hassabis (Google DeepMind) por ralentizar el ritmo de desarrollo del sector para permitir que las salvaguardas alcancen el ritmo de la tecnología.

La oleada de llamados se dio tras los comentarios del investigador tecnológico Jacob Coxon, exempleado de Anthropic y OpenAI, quien dijo que la IA podría hacer realidad las películas de ciencia ficción y acabar con toda la humanidad antes de que termine la década.

Elaborado con información de EFE.

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