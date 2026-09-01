El desarrollador de Claude se prepara para presentar en las próximas semanas la documentación de una OPI que podría recaudar tanto como el debut récord de SpaceX, de US$ 86,200 millones, o incluso superar esa cifra.

Algunas empresas y sus patrocinadores están teniendo dificultades para captar la atención de inversionistas con una visión de largo plazo y fondos soberanos ante la inminencia de una OPI de Anthropic, según personas familiarizadas con los preparativos.

La carrera por adelantarse a una OPI gigantesca no es nueva. Algo similar ocurrió antes del debut de SpaceX, cuando 14 empresas de tamaño considerable salieron a bolsa durante el mes previo a la cotización de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial de Elon Musk. La prisa no dio resultado: esas empresas acumulan una pérdida promedio ponderada de 9.5%, según datos recopilados por Bloomberg.

El próximo período deja a los candidatos a una OPI incluso menos margen de lo habitual para programar sus operaciones debido a las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Si a eso se suma una inflación mayor de lo esperado, las empresas podrían decidir que es mejor esquivar las fechas de Anthropic que mantenerse al margen.

“Es un poco más complicado, por eso espero un septiembre muy activo que se extienda hasta octubre”, dijo Rob Stowe, jefe de mercados de capitales de renta variable para América de Barclays Plc, quien mencionó obstáculos como una reunión de la Reserva Federal a mediados de septiembre, seguida de las elecciones a comienzos de noviembre.

“Habrá mucha actividad, pero estará concentrada en unas pocas ventanas”, señaló.

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Entre las empresas que han presentado en las últimas semanas sus planes de OPI a gestores de fondos predominan las vinculadas a la inteligencia artificial. La firma de computación en la nube Nscale se suma a Anthropic entre las candidatas.

Una excepción destacada es Oura Health Oy, fabricante de anillos inteligentes para monitorear la salud, la actividad física y el sueño, que podría recaudar miles de millones de dólares en una OPI ya el próximo mes.

Aprovechando la enorme demanda de electricidad de los centros de datos, Aggreko Plc, proveedor de energía temporal respaldado por capital privado, y CoVolt Power Inc., una empresa de energía solar y almacenamiento en baterías, presentaron públicamente en agosto la documentación para sus OPI y podrían debutar antes que Anthropic.

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La empresa de infraestructura digital SB Energy, respaldada por SoftBank Group Corp., prevé buscar una OPI que recaude más de US$ 5,000 millones, mientras que Inspire Brands Inc., propiedad de Roark Capital, podría poner a prueba el mercado antes de las elecciones de noviembre.

Previamente este mes, Switch Inc. presentó de manera confidencial la documentación para una OPI que podría concretarse en noviembre; Bloomberg informó en julio que la empresa había iniciado una nueva ronda de financiamiento en la que podría buscar una valoración cercana a US$ 50,000 millones, incluida la deuda.

La temática del momento

Sin embargo, los banqueros advierten que no todas las empresas que buscan salir a bolsa tendrán el camino despejado en un mercado dominado por la inteligencia artificial.

“Las OPI que no están vinculadas a estas temáticas han sido más complicadas”, dijo Eddie Molloy, codirector global de mercados de capitales de renta variable de Morgan Stanley. “Hay tanto capital alrededor de estos grandes temas —el ecosistema más amplio de infraestructura de IA y los sectores aeroespacial y de defensa— que a los emisores de pequeña o mediana capitalización que no están relacionado con estas megatendencias les ha sido más difícil captar la atención de los compradores”.

La ola de grandes empresas que buscan recaudar sumas enormes también dificulta que las operaciones más pequeñas capten atención.

“Si una empresa es más pequeña, hay que recomendar un poco más de cautela”, dijo J.D. Moriarty , vicepresidente y jefe global de mercados de capitales de renta variable de tecnología de Bank of America Corp. “La probabilidad de que el mercado se muestre indiferente es alta porque hay muchas operaciones grandes entre las cuales elegir”.

Si tropiezan, al menos pueden consolarse sabiendo que las OPI de este año no han tenido un desempeño extraordinario después de su debut.

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Las OPI en Estados Unidos acumulan este año un rendimiento promedio ponderado de 5.6%, muy por debajo del 13% del S&P 500 y del 17% del Nasdaq 100, de fuerte componente tecnológico.

En general, las operaciones más grandes del año han tenido un desempeño peor. Las 16 empresas que recaudaron al menos US$ 1,000 millones han registrado un avance de 4.2% en sus acciones sobre una base promedio ponderada, según datos recopilados por Bloomberg. Aún peor, seis de las diez mayores operaciones cotizan por debajo del precio de oferta.

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SpaceX acumula un avance inferior a 5% tras la volatilidad que siguió a su espectacular debut, mientras que SK Hynix Inc. ha registrado oscilaciones aún mayores desde su OPI récord. Ambas acciones se han visto afectadas por los cambios en el entusiasmo de los inversionistas por las apuestas vinculadas a la IA.

Aun así, el regreso del optimismo está dando argumentos a las empresas para salir a bolsa ahora. El S&P 500 ha subido 5.4% desde su mínimo de julio y el Nasdaq 100 ha avanzado más de 8% en el mismo período.

Doug Adams, codirector global de mercados de capitales de renta variable de Citigroup Inc., espera que al menos media docena de empresas recauden más de US$ 1,000 millones cada una en el período entre el Día del Trabajo y las elecciones.

“Hay muchas empresas grandes e interesantes evaluando el mercado, y varias de ellas están analizando cuándo es el momento adecuado para salir a bolsa, en lugar de fijarse únicamente en lo que está haciendo el mercado”, señaló.