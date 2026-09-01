Esta fotografía muestra el logotipo de Anthropic, la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial, en la pantalla de un teléfono inteligente en Bruselas el 10 de junio de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
Esta fotografía muestra el logotipo de Anthropic, la empresa estadounidense de investigación y seguridad en inteligencia artificial, en la pantalla de un teléfono inteligente en Bruselas el 10 de junio de 2026. (Foto de Nicolas TUCAT / AFP)
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Agencia Bloomberg
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La gigantesca OPI de Anthropic PBC está complicando los planes de otras empresas que buscan salir a bolsa en Estados Unidos, mientras todas compiten por la atención de los inversionistas después del feriado del Día del Trabajo del 7 de septiembre.

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