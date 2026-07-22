La empresa de semiconductores AMD invertirá US$ 5,000 millones en el capital de Anthropic, anunciaron el miércoles ambos grupos estadounidenses, en el marco de una alianza que prevé asimismo un pedido masivo de procesadores para el desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

El acuerdo es una nueva muestra de la ambición del grupo de Santa Clara (California) de posicionarse como competidor del gigante Nvidia en el mercado de los chips de IA más avanzados.

Anthropic planea adquirir hasta dos gigavatios de capacidad con chips de última generación de AMD, conocidos como Instinct MI450, según el acuerdo. El despliegue del primer gigavatio está previsto para comenzar en 2027, informó AMD.

“Esta colaboración combina el liderazgo de Anthropic en IA de frontera (el más avanzado) con toda la potencia de la computación de alto rendimiento de AMD”, afirmó la directora ejecutiva del fabricante, Lisa Su , en un comunicado.

Su añadió que ambas compañías buscan acelerar la adopción de la IA a gran escala.

Con la asociación, AMD se ha comprometido a realizar “una inversión estratégica de capital de hasta US$ 5,000 millones en Anthropic en el futuro”, señaló la empresa.

Las dos firmas de microprocesadores se especializan en dar el soporte gráfico clave para la inteligencia artificial. (Foto: AFP)

Además, Anthropic adoptará AMD Helios, un sistema integral de hardware de IA que incorpora las Unidades de Procesamiento Gráfico (GPU) AMD Instinct MI455X, y las Unidades Centrales de Procesamiento (CPU) AMD EPYC ‘Venice’, entre otras.

El sistema Helios está diseñado para el entrenamiento y la inferencia de IA de próxima generación y “ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad necesarios para las cargas de trabajo de IA más exigentes”, según un comunicado divulgado por AMD.

Claude y AMD ROCm

Ambas empresas colaborarán para utilizar Claude, el modelo de IA de Anthropic, con el fin de optimizar las cargas de trabajo de las GPU AMD Instinct y acelerar el desarrollo de su plataforma de software AMD ROCm.

En concreto, AMD adoptará “ampliamente” Claude en sus equipos de ingeniería y desarrollo de productos, y realizará una inversión estratégica de capital de hasta US$ 5,000 millones en esta empresa.

La presidenta y consejera delegada de AMD, Lisa Su, afirmó que la colaboración entre las tecnológicas “aúna el liderazgo de Anthropic en IA de vanguardia con la potencia de computación de alto rendimiento de AMD”, y aseguró que ambas acelerarán “la adopción de la IA a gran escala” y consolidarán Helios “como una plataforma clave para la próxima generación de infraestructura de IA”.

Por su parte, Tom Brown, cofundador y director de computación de Anthropic, señaló que el acuerdo asegura la capacidad que necesita la empresa y su optimización para el entrenamiento y funcionamiento de Claude: “El hecho de ejecutar el sistema en una gama diversificada de hardware nos permite asignar las cargas de trabajo adecuadas al hardware adecuado”, explicó.​​ ​

AMD ha colaborado previamente con otras tecnológicas como OpenAI, rival de Anthropic, a la que otorgó el derecho de comprar hasta 160 millones de sus acciones ordinarias, lo que equivale a alrededor del 10% de la compañía.

Por su parte, se estima que la valoración de Anthropic, que no cotiza en bolsa, se sitúa en torno a los US$ 965,000 millones, tras anunciar en mayo una nueva ronda de financiación por valor de US$ 65,000 millones.

La empresa mantiene además acuerdos estratégicos con Amazon Web Services, Google Cloud y Microsoft Azure, que le permiten operar su modelo Claude en las principales plataformas de computación en la nube a nivel mundial, según indicó el pasado mayo.

Elaborado con información de AFP y EFE