A lo largo de 2026, El Comercio y América Multimedia han organizado diversos espacios de debate y diálogo sobre los principales desafíos del país. En esa línea, este miércoles 23 de septiembre realizarán el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”.

El evento, que se desarrollará en la sede de América Multimedia, estará dividido en segmentos dedicados a cada uno de estos temas. En el primero, tres de los principales candidatos a la alcaldía de Lima expondrán y contrastarán sus propuestas para el desarrollo de la ciudad.

El debate municipal será transmitido en vivo y de manera simultánea por Canal N y por el canal de YouTube de El Comercio.

Posteriormente, el presidente del Senado, Miguel Torres, abordará la labor legislativa y los principales retos del Congreso para el próximo quinquenio. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicará las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el país y la región.

El foro permitirá conocer las visiones de candidatos y autoridades sobre el futuro de Lima y del país. Asimismo, servirá como punto de encuentro para representantes del sector empresarial y de la academia.