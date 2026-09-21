América y El Comercio. Foto composición exclusiva: Diario Gestión
América y El Comercio. Foto composición exclusiva: Diario Gestión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A lo largo de 2026, El Comercio y América Multimedia han organizado diversos espacios de debate y diálogo sobre los principales desafíos del país. En esa línea, este miércoles 23 de septiembre realizarán el foro “Municipios, Senado y el fenómeno de El Niño: los temas que marcarán el país”.

El evento, que se desarrollará en la sede de América Multimedia, estará dividido en segmentos dedicados a cada uno de estos temas. En el primero, tres de los principales candidatos a la alcaldía de Lima expondrán y contrastarán sus propuestas para el desarrollo de la ciudad.

El debate municipal será transmitido en vivo y de manera simultánea por Canal N y por el canal de YouTube de El Comercio.

Posteriormente, el presidente del Senado, Miguel Torres, abordará la labor legislativa y los principales retos del Congreso para el próximo quinquenio. Por su parte, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicará las medidas adoptadas por el Ejecutivo para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño en el país y la región.

El foro permitirá conocer las visiones de candidatos y autoridades sobre el futuro de Lima y del país. Asimismo, servirá como punto de encuentro para representantes del sector empresarial y de la academia.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.