El 2027 está a la vuelta de la esquina y es necesario saber cuál será el escenario económico al que se enfrentarían empresas y hogares para que puedan tomar decisiones importantes desde ya.

En este contexto, la actividad económica mantendría un crecimiento de 3.4%, similar al proyectado en 2026 (3.4%), sustentado en la continuidad del dinamismo de la demanda interna y la recuperación gradual de los sectores primarios, refirió el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su más reciente Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030.

En concreto, la inversión privada crecería 6.5% el próximo año, favorecida por la expansión de la inversión minera y no minera. Una cifra que parece “normalizarse” tras un crecimiento proyectado para el 2026 de 10.5%. Por su parte, consumo privado aumentaría 3.4% en 2027, respaldado por la generación de empleo e ingresos y condiciones financieras favorables.

“Los sectores no primarios [de mayor valor agregado] crecerían 3.6% [el próximo año], debido a la mayor demanda de materiales de construcción y producción manufacturera, y el incremento de las compras y contratación de diversos servicios”, explicó el MEF.

Asimismo, la disipación gradual de El Niño costero desde el segundo semestre del 2027 permitiría la recuperación de los sectores primarios, que crecerían 2.7% en 2027, debido a la normalización de las actividades pesquera y agropecuaria, que se complementará con una mayor producción minera y de hidrocarburos. Vale decir que este año caerían 1.4%.

Para un análisis más profundo del 2027, de la mano de actores nacionales e internacionales, Gestión realizará el 27 de octubre, en el Hotel Westin, una nueva edición de su evento “Perspectivas Económicas”, esta vez con el tema “Las decisiones empiezan hoy”.

Reunirá a referentes económicos, empresariales y de gestión para analizar el escenario que enfrentarán las empresas durante el próximo año en medio del fenómeno de El Niño y, principalmente, las decisiones que deberán tomar para crecer en él.

El evento partirá del escenario económico tras nuevas autoridades regionales y locales, los 100 días del Gobierno de Keiko Fujimori, con una mirada hacia el avance de la inversión, las decisiones del CEO, las nuevas reglas tributarias, el comportamiento del consumidor y, finalmente, la capacidad de las empresas para enfrentar riesgos y transformarlos en oportunidades.

El 62% de las empresas espera retrasos o mayores costos logísticos ante El Niño, mientras que el 43% prevé dificultades para distribuir sus productos. (Imagen: Andina)

El dato:

Perspectivas Económicas 2027. El evento organizado por Gestión contará con ponencias de alto nivel con representantes del Banco Mundial, McKinsey & Company y Worldpanel by Numerator.