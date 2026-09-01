En Perú, hasta junio de 2026, se registraron 1,512,000 empleos directos anualizados —de julio del 2025 a junio del 2026— asociados a las exportaciones. Se trata de un 7.6% más en comparación con el periodo interanual anterior, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

En su reporte “Empleo asociado a las exportaciones – junio 2026″,se detalló que las plazas laborales relacionadas al rubro no tradicional fueron 790,690 y al tradicional 721,496. El primero retrocedió 5.8%, mientras que el segundo aumentó 27.3%.

Los sectores protagonistas

De acuerdo con datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a junio del 2026 el país registró 4 millones 572,000 puestos privados formales (5.6% de incremento interanual), con lo cual los directamente asociados a los envíos al exterior representaron el 33.1% del total.

Por número de puestos de trabajo, sobresalieron la agroindustria (579,774), minería (472,961) y agro primario (230,412), los cuales concentraron de forma conjunta el 84.8% a raíz de la ascendente demanda por superfoods (arándanos, paltas, uvas, espárragos, mangos), café y azúcar; así como los despachos de cobre, oro, zinc, hierro, molibdeno y plomo.

Solo 3 de los 15 sectores cerraron en positivo: agro tradicional (35.4%), minería primaria (26.7%) y pesca y acuicultura (13.3%). Los demás registraron caídas, como la joyería (-78.6%), pesca tradicional (-23.7%), maderas (-16.3%), confecciones (-15.4%) y metalmecánica (-15.1%).

También la minería no metálica (-14.9%), varios (-11.2%), hidrocarburos (-8.3%), agroindustria (-5.7%), textil (-4.4%), químico (-4.1%) y siderometalurgia (-3.7%).

Debido a su demanda, Estados Unidos se consolidó como el mayor impulsor de empleos directos, con 364,807; seguido de la Unión Europea, con 314,196; China, con 289,598; Canadá, con 71,542; e India, con 67,777. Por otro lado, por sus incrementos interanuales destacaron Australia (166.4%), India (78%) y Canadá (25.1%).

Nuevas tecnologías y un esfuerzo por la producción continua marcan el rumbo de la industria del arándano. (Foto: Pexels)

El “mapa” de empleos

De acuerdo con el reporte del CIEN-ADEX, la costa –incluyendo Lima y Callao– acumuló el 73.2% de los puestos directos relacionados a la actividad exportadora.

En detalle, de las 11 regiones, 7 presentaron cifras positivas: sobresalieron Tacna (22.6%), Arequipa (21.5%), Áncash (16.5%), Moquegua (12.2%), Tumbes (9.8%), Lambayeque (5.5%) y La Libertad (1.5%).

La zona andina agrupó el 23.7% del total de puestos de trabajo, mientras la Amazonía solo el 3.1%, pese a que abarca alrededor del 60% del territorio nacional. Las regiones líderes por cada zona fueron Cajamarca (143,122) y San Martín (23,916), respectivamente.

Del total por regiones, destacaron Lima (291,451), Ica (175,615), La Libertad (159,089), Cajamarca (143,122) y Piura (126,980).

El dato:

América del Norte contribuyó con 468,280 empleos directos asociados a las exportaciones; seguido por Asia, con 467,256; Europa, con 376,894; América Latina, con 173,436; Oceanía, con 21,037; y África, con 5,089.