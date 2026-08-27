Las exportaciones peruanas de productos hidrobiológicos alcanzaron los US$2,116.5 millones FOB durante el primer semestre de 2026, con China como principal mercado de destino y la harina de pescado y la pota congelada como los productos que concentraron los mayores valores enviados al exterior.

De acuerdo con información del Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes), entre enero y junio se exportaron 866,300 toneladas métricas brutas de productos pesqueros y acuícolas, correspondientes a envíos respaldados por certificados sanitarios. En ese periodo se emitieron 14,258 certificados, un 18.95% más que en el mismo periodo de 2025.

El resultado involucró a 216 empresas entre exportadoras, plantas productoras y comercializadoras, además de compañías vinculadas a la producción de piensos para la acuicultura.

¿Qué productos generan más ingresos?

La harina de pescado fue el principal producto exportado por valor durante los primeros seis meses del año. Se enviaron 407,826.8 toneladas métricas brutas, valorizadas en US$ 792 millones FOB.

En segundo lugar se ubicó la pota congelada, con 270,816.62 toneladas exportadas por un valor de US$ 523 millones FOB.

Más atrás aparecen los langostinos congelados, que registraron envíos por 12,995.43 toneladas y un valor de US$ 89 millones FOB, mientras que el bonito congelado alcanzó 23,187.3 toneladas y US$ 32 millones FOB.

China concentra los envíos

Por mercados, China fue el principal destino de los productos hidrobiológicos peruanos, con exportaciones por 468,727.8 toneladas y un valor de US$ 1,000 millones FOB durante el primer semestre.

De esta manera, el mercado chino concentró cerca de la mitad del valor total exportado por el sector en el periodo.

Después de China se ubicaron Ecuador, España y Corea del Sur, mercados que forman parte de los principales destinos de la oferta pesquera y acuícola peruana.

Más certificaciones para exportar

El crecimiento de los envíos estuvo acompañado por un aumento en la emisión de certificados sanitarios. Sanipes informó que entre enero y junio se emitieron 14,258 certificados sanitarios de exportación, cifra que representa un incremento de 18.95% frente a los 12 meses equivalentes de 2025.

Estos documentos respaldaron los envíos de productos pesqueros y acuícolas hacia mercados internacionales y acreditan el cumplimiento de las condiciones sanitarias requeridas para su comercialización.

El ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, señaló que el resultado refleja la capacidad del sector pesquero y acuícola para generar actividad económica, empleo y oportunidades de acceso a mercados internacionales.

“Superar los US$ 2,100 millones en exportaciones durante el primer semestre demuestra la enorme capacidad de nuestro sector pesquero y acuícola para generar desarrollo, empleo y oportunidades.” señaló Requejo.

Por su parte, la presidenta ejecutiva de Sanipes, Mónica Saavedra, destacó que las certificaciones sanitarias permiten fortalecer la confianza de los compradores internacionales y facilitar el acceso de los productos peruanos a mercados con mayores exigencias.

“Hemos asegurado la inocuidad de más de 860 mil toneladas de productos hidrobiológicos, valorizadas en más de US$ 2,100 millones FOB. Este resultado refleja el trabajo técnico y el compromiso permanente por fortalecer la confianza de los mercados internacionales” sostuvo.

Proyecciones para los próximos meses

De cara a los próximos meses, Sanipes proyecta la emisión de 14,057 certificados sanitarios adicionales para fines de exportación, principalmente hacia mercados como China, Corea del Sur y España. Estas certificaciones permitirían respaldar nuevos envíos de productos hidrobiológicos y fortalecer la presencia de la oferta peruana en mercados internacionales.

La proyección contempla beneficiar a aproximadamente 250 empresas entre exportadoras, plantas productoras y comercializadoras de recursos hidrobiológicos, así como compañías vinculadas a la producción de piensos para acuicultura.

Desde su creación, Sanipes ha emitido 126,173 certificados de exportación, como parte de sus labores de control y certificación sanitaria para facilitar el acceso de los productos pesqueros y acuícolas peruanos a los mercados internacionales.