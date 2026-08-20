A pesar del impacto que ya empieza a generar el Fenómeno de El Niño en actividades como la pesca y la agroexportación, las exportaciones peruanas todavía lograrían superar la meta prevista para este año, señaló César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex).

De enero a junio, recordó, las exportaciones alcanzaron un crecimiento de 34% principalmente impulsadas por el desempeño de la minería -que creció alrededor de 55%-. Este rubro viene compensando parte de los efectos que enfrentan otros sectores.

“En la agroexportación va haber un impacto de menor producción y de menor precio en las no tradicionales. Todavía no lo tenemos medido cuál va a ser el impacto, pero definitivamente los precios internacionales (de los minerales) van a compensar. Desde Adex todavía creemos que vamos a superar la meta de los US$ 107,000 millones que habíamos pronosticado en marzo de este año”, dijo a Gestión.

El Niño ya impacta

Sí bien la proyección para el cierre del año se mantiene, el representante de Adex advirtió que El Niño ya está teniendo efectos sobre varios sectores.

Uno de los principales riesgos está en la pesca pues, recordó, en la primera temporada solo se capturó alrededor del 25% de la cuota de anchoveta y existe la posibilidad de que la segunda temporada no llegue a abrirse. De concretarse este escenario, el país podría dejar de exportar “una muy buena cantidad de miles de millones de dólares”, según Tello.

La afectación también alcanza a la agricultura. Las altas temperaturas registradas en distintas zonas del país ya estarían reduciendo las perspectivas de producción de café y cacao, productos que registrarían una caída cercana al 30%.

En el caso del cacao, además, se suma el retroceso del precio internacional. Tello señaló que el año pasado la tonelada bordeaba los US$ 9,000, mientras que actualmente no llega a US$ 4,000.

Otros cultivos en los que se prevén efectos son los mangos y limones, aunque todavía no se cuenta con una estimación del impacto.

“ Los más afectados siempre van a ser los que producen en Piura o en Tumbes. Ahí se produce fuerte limones, mangos, uvas. (Las empresas de la zona) tienen sus ventanas de siembra y cosecha, todo eso se va a ir moviendo definitivamente ”, indicó.

Tello consideró que las medidas de mitigación no serán suficientes y cuestionó que el país haya empezado tarde a prepararse.

“Nunca va a ser suficiente cualquier medida de mitigación. Lamentablemente estamos arrancando muy tarde, hemos perdido tiempo valioso en los anteriores gobiernos”, añadió.

Aranceles también presionan

A este escenario de alerta por el Fenómeno de El Niño se suma el efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos de 12.5% a productos peruanos, dejándonos en desventaja frente a otros países de Centroamérica como México que tienen una tarifa cero.

“ Hay marcas internacionales que están viendo dentro de su plan estratégico variar o virar del Perú hacia otros países. Eso sucede básicamente en confecciones ”, sostuvo.

Por ello, añadió, algunas compras que anteriormente se realizaban en Perú están pasando hacia Centroamérica.