Abogados de Dina Boluarte aseguraron que la decisión del MP reafirma la transparencia y solvencia moral de la exmandataria cuando ocupó el cargo. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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informó que la Fiscalía dispuso el archivamiento de la investigación preliminar contra su patrocinada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado.

A través de un comunicado, los abogados de Boluarte Zegarra detallaron que se la acusaba de elevar su patrimonio del 16 de marzo al 31 de diciembre del 2024; no obstante, no se encontraron elementos que demuestren el delito.

De esa manera, la Fiscalía determinó la trazabilidad adecuada de sus ingresos y egresos en el lapso mencionado, así como la ausencia de depósitos de procedencia desconocida.

“En virtud de ello, la Fiscalía de la Nación señaló, además, la ausencia de un abuso del cargo por parte de mi clienta”, añadieron.

Los abogados de de la exmandataria.

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