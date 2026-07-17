La expresidenta Dina Boluarte insistió en su solicitud al Poder Judicial para suspender la resolución del Congreso que, el 10 de octubre de 2025, ordenó su vacancia por incapacidad moral permanente.

Su defensa legal, presentó el pasado 26 de junio un recurso de apelación para revertir la decisión emitida el 22 de enero por la Primera Sala Constitucional de Lima, la cual declaró improcedente una medida cautelar que intentaba frenar los efectos de su destitución, informó RPP.

El objetivo de la defensa es suspender la decisión del Parlamento mientras dura el trámite de una demanda de amparo que exige la anulación definitiva del proceso.

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El 6 de julio, el tribunal superior admitió a trámite esta apelación tras verificar el cumplimiento del Código Procesal Constitucional.

El expediente ya fue remitido a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Si esta instancia lo declara “bien concedido”, convocará a una audiencia virtual con las partes involucradas para emitir un fallo en los próximos días.

El expediente ya fue remitido a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. Si esta instancia lo declara “bien concedido”, convocará a una audiencia virtual con las partes involucradas para emitir un fallo en los próximos días. (Foto: GEC)

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Los abogados de Boluarte sostienen que la decisión parlamentaria vulneró derechos fundamentales como el debido proceso, la legítima defensa, la igualdad y el honor. Además, afirman que la exjefa de Estado fue notificada con menos de una hora de anticipación, lo que imposibilitó preparar adecuadamente sus descargos frente a las mociones presentadas en su contra.