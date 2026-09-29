"Nosotros seguimos –evidentemente– conversando con las aerolíneas para poder seguir promoviendo el aeropuerto en términos de conectividad, eficiencia operativa. La relación con las aerolíneas continúa". (Fuente: Andina)
"Nosotros seguimos –evidentemente– conversando con las aerolíneas para poder seguir promoviendo el aeropuerto en términos de conectividad, eficiencia operativa. La relación con las aerolíneas continúa". (Fuente: Andina)
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Whitney Miñán
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En entrevista con Gestión, Juan José Salmón, CEO de LAP, el operador del aeropuerto Jorge Chávez, se refirió a las fricciones por la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA), en el marco del ACI-LAC / ACI World Annual General Assembly & Exhibition (WAGA) 2026.

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