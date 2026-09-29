-La TUUA de transferencia internacional sigue en el centro de la discusión. ¿Qué fue lo último que se conversó con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey?

[Con el anterior ministro] hubo una reunión. Se conversó básicamente del ofrecimiento que había hecho LAP respecto del descuento de 37% [sobre la TUUA] (de US$ 10.05 a US$ 6.40, sin IGV). El ministro de ese momento reiteró lo que comentó públicamente: que es derecho de LAP el cobro, que está establecido en el contrato, y que la fricción o el impacto mayor es el hecho de que el pasajero tenga que hacer el pago durante su tránsito.

Sobre el descuento de la tarifa, la respuesta de Latam, por ejemplo, fue “no”. Para ellos, esto no es suficiente y argumentaron que su demanda es sumamente elástica, es decir, que por un dólar los pasajeros dejan de volar. Desde nuestro punto de vista no teníamos evidencia clara de que eso fuera así, sobre todo porque sabemos que las aerolíneas cobran por la maleta, el asiento, en realidad, por todo […].

-¿Ya se tiene prevista una reunión con el actual titular del sector, José Angello Tangherlini?

Nosotros siempre pedimos reuniones con todos los nuevos ministros básicamente como una formalidad, para saludarlos y presentarles el proyecto. Pero, todavía no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con él para tratar el tema […].

Los aeropuertos pensamos que tenemos el derecho de poder cobrar por la infraestructura que ponemos ahí. Esa dinámica siempre se ha dado en el Perú y en todas las latitudes del mundo. Lo que no hemos visto en ninguna parte es esta fricción generada por una decisión de las aerolíneas de no incorporar [la tarifa] en el pasaje.

Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP). Foto: Antonio Melgarejo / GEC.

-LAP planteó la reducción del 37%. ¿cómo se calculó esta reducción?

Se calcula en base a una expectativa que se conversó con el entonces ministro del sector, Aldo Prieto. Él pensaba que sería posible [un ajuste]. En base a eso hicimos algunos cálculos y decidimos venir con esa oferta.

-¿Esto sacrifica servicios?

No, lo que está sacrificando son ingresos del Estado y de LAP. Con ello, pensábamos que las aerolíneas podían incluir [la menor tarifa] en el pasaje.

En vista que tras poner sobre la mesa la reducción, las aerolíneas no han aceptado endosar el monto en el pasaje, ¿se podría plantear un mayor ajuste o esta ya sería la “base”?

Creo que esa ya es la “base”. Sin embargo, nosotros seguimos –evidentemente– conversando con las aerolíneas para poder seguir promoviendo el aeropuerto en términos de conectividad, eficiencia operativa. La relación con las aerolíneas continúa […].

Sí, tenemos este tema “fastidioso” [el de la fricción por la TUUA], no tengo otra palabra para describirlo, pero la relación tiene que continuar. Finalmente, el aeropuerto va a seguir, las aerolíneas van a continuar volando, pueden crear destinos nuevos, pueden cancelar otros, es parte de la dinámica propia, pero utilizar este tema como se utiliza es lo que me incomoda.

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: LAP

-Las aerolíneas pensaban que una salida podría ser que en vez de cobrar esta TUUA se amplíe la concesión, ¿eso sería posible?

Hemos hecho una inversión de US$ 2,000 millones. Una inversión por la que tenemos que presentar a los accionistas y a las empresas financieras un flujo de caja y un estimado de ingresos con el cual vamos a poder repagar ese préstamo. Necesito el dinero hoy, no transformarlo en tiempo. Además, en las reuniones donde ellos planteaban la posibilidad de extender el plazo de la concesión era solo de meses […]

Siempre lo hemos dicho, siempre fuimos muy claros de que no, ese no es el camino. En ningún momento hemos siquiera abierto la puerta a eso como posibilidad, esa posibilidad no existe. Necesitamos el ingreso hoy.

[Con una ampliación de la concesión] se decía que LAP tendría un ingreso adicional no proyectado. Sí es verdad, nuestra concesión termina en el 2041. Es decir, [el ingreso adicional] sería en ese año, pero ¿el valor del dinero en el tiempo? ¿los intereses que tenemos que pagar? ¿la inversión que tenemos que hacer?