Silvana Muguerza, CEO de Expertia Travel, explicó que la compañía alcanzó US$ 13.6 millones en ingresos por actividades ordinarias a nivel global durante el primer semestre de 2026, un 5% más que en el mismo periodo de 2025. Este resultado se dio pese al menor dinamismo de la llegada de turistas extranjeros al Perú y a la menor oferta aérea internacional. “ Este crecimiento principalmente lo estamos logrando por la región, no necesariamente por Perú ”, subrayó a Gestión.

En esa línea, indicó que Brasil, Chile y Ecuador vienen mostrando un mayor dinamismo para la compañía en el negocio de turismo receptivo . Este segmento generó US$ 8.1 millones de utilidad bruta, equivalente al 61% del total. En el caso de Perú, Cóndor, Tropic y Journeyou aportaron US$ 5.1 millones, un crecimiento de 24%, pese al menor flujo de turistas extranjeros hacia el país durante el semestre.

Por su parte, el negocio de turismo emisivo aportó US$ 4.9 millones de utilidad bruta, principalmente a través de las operaciones en Perú de Ágil, NM Viajes y NM Viajes Corporativo. A este resultado se sumaron otros US$ 300.000 generados por AWT, la operación de Expertia en Miami (Estados Unidos).

En este mercado, la compañía busca fortalecer su negocio mayorista mediante AWT, con el objetivo de captar agencias de viajes estadounidenses y ofrecerles paquetes hacia distintos destinos, no solo Perú.

¿Qué está pasando en el mercado local? La especialista reconoció que la TUUA por transferencia ha tenido un impacto sobre la oferta aérea dado que algunas rutas internacionales han sido canceladas o están próximas a dejar de operar. Entre ellas mencionó las rutas a Orlando, Florianópolis y Curazao, mientras que Jamaica continúa operando, aunque también podría ser cancelada.

“Esta situación termina reduciendo la oferta de vuelos y, con ello, el flujo de pasajeros, lo que termina afectando al negocio turístico. Eso contrae volumen, que para nosotros tiene un impacto”, sostuvo.

Brasil, Chile y Ecuador vienen mostrando un mayor dinamismo para Expertia Travel en el negocio de turismo receptivo, en un contexto de menor llegada de turistas extranjeros al Perú. Foto: Andina

Perú pierde fuerza en el negocio de Expertia Travel

La diversificación regional también viene modificando el peso de Perú dentro de Expertia Travel. Brasil, Chile y Ecuador pasaron de representar el 20% al 35% de la estructura del negocio, mientras que la participación de Perú se redujo de 80% a 65% . “Esto no implica necesariamente una contracción de la operación peruana, sino un mayor crecimiento de los otros mercados”, aclaró la ejecutiva.

Parte de esta variación, agregó, responde a la estacionalidad de mercados como Brasil y Chile, aunque el mayor peso de estos países se mantuvo durante el primer semestre.

En paralelo, advirtió que las dificultades para conseguir entradas a Machu Picchu podrían llevar a los turistas organizados a cambiar de destino. Este segmento representa una parte importante del negocio de Expertia, debido a que se trata de viajeros con un gasto promedio de US$ 3,000, frente a los cerca de US$ 1,400 del turista regular.

“Nosotros tenemos un cliente que probablemente gasta el doble, pero ese turista organizado no va a querer tomar dos aviones, un tren para llegar y buscar si encuentra entrada para Machu Picchu en un pueblo muy chiquito que no garantiza los servicios que esperan”, sostuvo.

Ante estas dificultades, señaló que el viajero de mayor gasto está optando por otros destinos. “Prefieren irse a la Patagonia (Argentina), Colombia o México”, comentó.

La menor oferta aérea internacional viene impactando el flujo de pasajeros hacia Perú, tras la cancelación o posible salida de algunas rutas internacionales. Foto: Andina

Colombia: ¿el siguiente paso de Expertia Travel?

La ejecutiva explicó que, mientras el negocio receptivo de Expertia Travel está concentrado en Perú, Chile, Ecuador, Brasil, Bolivia y Argentina, el segmento emisivo tiene un alcance más amplio. “El emisivo te vende el mundo”, resumió.

Por ello, la compañía evalúa seguir ampliando su presencia internacional y no descarta incrementar sus inversiones en otros países si las condiciones del mercado peruano dificultan el crecimiento.

Por ahora, sin embargo, la prioridad está en consolidar los mercados donde la compañía ya opera. Brasil y Chile, por ejemplo, todavía cuentan con oficinas pequeñas, pero vienen mostrando resultados que, según la ejecutiva, evidencian un importante potencial de crecimiento.

Colombia aparece como una siguiente posibilidad para el negocio receptivo, aunque todavía se encuentra en etapa de planificación . “ Nos gustaría entrar a Colombia, por ejemplo, con un Cóndor Travel Colombia ”, comentó, y estimó que el proyecto podría comenzar a diseñarse en 2027, con una eventual implementación hacia 2028.

Silvana Muguerza, CEO de Expertia Travel, explicó que el crecimiento de la compañía durante el primer semestre estuvo impulsado principalmente por sus operaciones en la región. Foto: Expertia Travel

Claves

México pierde posiciones: Desde el restablecimiento de la visa de ingreso, Expertia Travel alertó que México pasó del cuarto al noveno lugar entre los destinos preferidos por los peruanos. El número de peruanos que llegó al país se redujo en 74% entre 2023 y 2025.

Desde el restablecimiento de la visa de ingreso, Expertia Travel alertó que México pasó del cuarto al noveno lugar entre los destinos preferidos por los peruanos. El número de peruanos que llegó al país se redujo en 74% entre 2023 y 2025. Inversiones: En los últimos años, la empresa ha destinado más de US$ 2 millones a herramientas orientadas a mejorar la eficiencia y la experiencia del cliente. Entre estas iniciativas destacan Mia y Gia, agentes de inteligencia artificial que agilizan la atención de clientes B2C y B2B.