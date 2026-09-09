México pasó del cuarto al noveno lugar entre los destinos preferidos por los peruanos desde el restablecimiento de la visa de ingreso, según Expertia Travel. Foto: Andina
México pasó del cuarto al noveno lugar entre los destinos preferidos por los peruanos desde el restablecimiento de la visa de ingreso, según Expertia Travel. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La llegada de turistas extranjeros a Perú no atraviesa su mejor momento. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el país recibió 1.6 millones de turistas internacionales entre enero y junio, lo que representó una caída de 0.7% frente al mismo periodo de 2025. ¿Cómo viene impactando esta situación a los operadores turísticos enfocados en los segmentos receptivo y emisivo? Uno de los principales actores es la peruana Expertia Travel, holding que participa en ambos negocios a través de sus marcas NM Viajes, Cóndor Travel, Tropic y Ágil Perú. ¿Cómo le fue a la compañía durante el primer semestre?

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