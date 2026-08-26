Latam Airlines Group, que mantiene operaciones en Perú, concretó un financiamiento por aproximadamente US$ 505 millones para incorporar 11 aeronaves durante el segundo semestre de 2026, como parte de su plan de renovación de flota.

Del total, alrededor de US$ 400 millones corresponden a un financiamiento vinculado a sostenibilidad, representando así la mayor operación de este tipo realizada por el grupo aerocomercial. La estructura fue liderada por BNP Paribas.

El crédito contempla incentivos en la tasa de interés asociados al desempeño de Latam en materia de emisiones. A medida que la compañía reduzca su intensidad de emisiones de CO2 por unidad transportada, podrá acceder a mejores condiciones financieras.

“Esta operación combina tres elementos relevantes para la estrategia financiera de Latam: diversifica nuestras fuentes de financiamiento, respalda la renovación y crecimiento de nuestra flota y vincula parte de sus condiciones a nuestro desempeño en sostenibilidad”, señaló Andrés del Valle, director de Finanzas Corporativas de Latam Airlines Group.

Añadió que la operación permite a la compañía mantener acceso a condiciones competitivas de largo plazo en los mercados internacionales.

La operación también marca la primera vez que Latam financia aeronaves Embraer mediante este tipo de estructura. Los 11 aviones que serán incorporados comprenden un Airbus A320neo, cuatro A321neo y seis Embraer E195-E2.

Más de 410 aviones al cierre de 2026

El financiamiento de Latam se suma al plan de renovación de flota de la compañía. En el primer semestre, incorporó 13 aeronaves y prevé recibir otras 28 antes de finalizar el año, con lo que espera superar las 40 incorporaciones en 2026 y cerrar el año con más de 410 aviones en total.

Latam Airlines Group proyecta incorporar hasta 130 aeronaves adicionales hacia 2030, con más de la mitad de su flota compuesta por modelos de última generación. (Foto: Andina).

En los próximos meses, los Embraer comenzarán a operar en la red doméstica de Brasil. Según sus fabricantes, los nuevos modelos permiten reducir entre 20% y 25% las emisiones de CO2 frente a generaciones anteriores.

Hacia 2030, Latam proyecta incorporar hasta 130 aeronaves adicionales, con lo que más de la mitad de su flota sería de última generación.

La compañía tiene como meta reducir en 6% su intensidad de emisiones al 2030 frente a 2019 y alcanzar emisiones netas cero al 2050. La nueva operación se suma a la estrategia de Latam de vincular parte de su financiamiento a objetivos ambientales. En diciembre de 2024, la compañía cerró un crédito revolvente de US$300 millones ligado a sostenibilidad, aunque esta nueva operación es de mayor tamaño.