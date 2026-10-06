El candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, sonríe mientras habla con la prensa tras el recuento de votos durante la jornada de elecciones generales del 4 de octubre de 2026 en Brasilia, Brasil. (Foto de Ton Molina/Getty Images)
El candidato presidencial del Partido Liberal, Flavio Bolsonaro, sonríe mientras habla con la prensa tras el recuento de votos durante la jornada de elecciones generales del 4 de octubre de 2026 en Brasilia, Brasil. (Foto de Ton Molina/Getty Images)
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Agencia EFE
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El senador y sumó este martes el respaldo del exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado, quinto en la primera vuelta del domingo con el 2.18% de los votos, con miras al balotaje del próximo 25 de octubre.

El hijo del expresidente ultraderechista viajó hasta Goiânia para escenificar su alianza con Caiado, un histórico adversario del actual mandatario , muy vinculado con la influyente industria agropecuaria brasileña.

Caiado compareció al lado de Flávio Bolsonaro ante un grupo de militantes y afirmó que es un honor “poder recibir al próximo presidente de la República”.

El exgobernador llamó a “derrotar al PT (Partido de los Trabajadores)” de Lula en la segunda vuelta de las presidenciales, entre los gritos de “ministro, ministro, ministro” de sus seguidores para que forme parte de un eventual gabinete del senador ultraderechista.

¡Lula, usted robó el futuro de Brasil!”, exclamó.

El respaldo de Caiado se enmarca dentro de la estrategia de Flávio Bolsonaro para ampliar su base de apoyo de cara al balotaje, en el que se medirá a Lula por la jefatura del Estado.

El PSD confirma la candidatura de Ronaldo Caiado a la presidencia. (FOTO: Cámara de Diputados de Brasil).
El PSD confirma la candidatura de Ronaldo Caiado a la presidencia. (FOTO: Cámara de Diputados de Brasil).

Estamos aquí por un objetivo mucho mayor que todos nosotros, que es nuestro país”, expresó el candidato del Partido Liberal (PL), quien prometió inspirarse en las políticas de seguridad de Caiado y traer “mucha inversión” a Goiás en caso de ganar en las urnas.

El primogénito de Bolsonaro se impuso contra todo pronóstico en la primera vuelta del domingo pasado con un 47,03 % de los sufragios, casi dos puntos más que el dirigente progresista.

Caiado fue uno de los varios candidatos del campo conservador, aunque nunca supuso una amenaza para Flávio Bolsonaro, que capitalizó y hasta superó el número de votos que alcanzó su padre en las elecciones de 2018 y 2022.

Sin embargo, los 2.6 millones de brasileños que confiaron en Caiado (2.18%) pueden ser fundamentales para las aspiraciones del primogénito de Jair Bolsonaro.

Veterano político de 77 años, Caiado gobernó el pujante estado de Goiás, en el centro del país, en los últimos ocho años.

Defensor de los derechos de los propietarios rurales, ya se enfrentó a Lula en los comicios de 1989, los primeros que se celebraron en el país desde la promulgación de la Constitución de 1988.

Caiado es el segundo candidato presidencial derrotado que declara su apoyo a Flávio después del exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema, que apenas consiguió el 0.27% de los votos (326,488).

Por otro lado, los aspirantes que terminaron en tercera y cuarta posición, el escritor Augusto Cury (2.89%) y el agitador ultra Renan Santos (2.24%), respectivamente, no se han decantado ni por Lula ni por Flávio.

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