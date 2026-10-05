El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a lanzar críticas contra su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “zurdo comunista”. El mandatario argentino también celebró la reacción de los mercados financieros tras el resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas.

“Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas. Zurdos empobrecedores córranse del medio que estamos intentando darle brillo al continente”, escribió Milei este lunes en su cuenta de la red social X.

Las declaraciones se produjeron después de que los activos brasileños negociados en el exterior registraran importantes avances tras conocerse los resultados electorales. El senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, obtuvo el 47,03% de los votos, frente al 45,16% alcanzado por Lula, según los resultados oficiales con el 100% de los votos escrutados.

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El desempeño de Bolsonaro, por encima de las expectativas de las encuestas, y las perspectivas de una eventual administración con mayor disciplina fiscal y favorable a la inversión privada fueron señalados entre los factores detrás de la reacción positiva de los mercados.

En ese contexto, las acciones de varias de las principales empresas brasileñas que cotizan en el exterior registraban este lunes subidas de hasta el 13%.

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Milei respalda la candidatura de Flávio Bolsonaro

No es la primera vez que el presidente argentino expresa públicamente su respaldo al candidato brasileño. El domingo, tras conocerse los resultados de la primera vuelta, Milei felicitó a Flávio Bolsonaro y calificó su desempeño electoral como histórico.

“La libertad avanza en Brasil. Felicitaciones querido amigo Flávio Bolsonaro por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió en X. También planteó la posibilidad de profundizar los vínculos comerciales, culturales y políticos entre Argentina y Brasil.

Flávio Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos en la primera vuelta, por delante de Lula da Silva, quien alcanzó el 45,16%. (Foto: EFE)

El respaldo de Milei se produce en medio de las diferencias ideológicas que mantiene con Lula y de una relación bilateral marcada por los cruces entre ambos mandatarios.

A finales de julio, el presidente argentino había calificado al jefe de Estado brasileño de “ladrón” y “corrupto”. Esas declaraciones elevaron la tensión diplomática y motivaron que Brasil llamara a consultas a su embajador en Buenos Aires.

Brasil definirá la presidencia en segunda vuelta

La elección presidencial brasileña tendrá una segunda vuelta el próximo 25 de octubre, luego de que ninguno de los candidatos consiguiera la mayoría necesaria para ganar en la primera votación.

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Tras conocerse los resultados, Lula reconoció que el desenlace fue “inesperado”, mientras que Flávio Bolsonaro sostuvo que “Brasil quiere cambio”.

La segunda jornada electoral definirá quién asumirá la presidencia de Brasil, en una contienda que también concentra la atención de los mercados y de los gobiernos de la región.

Con información de EFE.