El senador Flávio Bolsonaro se mantiene al frente en el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas este domingo con un 50.96 % de los votos, por delante del mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 40.78 %, según los resultados oficiales divulgados con el 10 % del censo escrutado.

Si el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro termina con más del 50% de los sufragios, ganará en primera vuelta y se convertirá en el próximo presidente del país a partir de 2027.

Si ninguno de los candidatos logra superar la barrera del 50% de los sufragios, se celebrará una segunda vuelta entre los dos más votados el próximo 25 de octubre.

Por detrás de Lula y Flávio Bolsonaro, primogénito del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, aparecen el psiquiatra y escritor Augusto Cury (3.08%), el agitador ultra Renan Santos (2.47%) y el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado (2.33%).

Cerca de 159 millones de brasileños estaban llamados hoy a las urnas para elegir la fórmula presidencial, así como los gobernadores de los 27 estados brasileños, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales

La campaña, que empezó oficialmente el pasado 16 de agosto, se ha desarrollado en medio de una alta polarización entre el progresismo que lidera Lula y la ultraderecha que abandera Flávio Bolsonaro, heredero político de su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por golpismo.

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera brasileña mientras vota en São Paulo. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).

Elaborado con información de EFE