Las elecciones generales de Brasil avanzan este domingo sin contratiempos y de forma pacífica en todo el país, en una jornada en la que los principales candidatos a la Presidencia, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador opositor Flávio Bolsonaro, ya emitieron su voto.

El director general de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, comentó en rueda de prensa que el proceso electoral se realiza de forma pacífica, “sin incidentes graves que comprometan el proceso de votación o la seguridad de los electores”.

Se espera que los primeros resultados se completen en pocas horas, gracias al sistema de votación electrónico que se usa en Brasil desde hace 30 años.

En caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia alcance más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

Lula, presidente y candidato a la reelección

Luiz Inácio Lula da Silva (Garanhuns, 80 años) aspira, de ganar las elecciones de este 4 de octubre y completar el mandato, a ser el segundo presidente que más tiempo ha gobernado Brasil, 16 años, y también el más viejo.

Nacido en el empobrecido y árido nordeste, se mudó de niño a los suburbios de Sao Paulo, donde empezó a trabajar como tornero mecánico antes de surgir como uno de los principales líderes sindicalistas en plena dictadura militar.

El ascenso de aquel muchacho pobre hasta la Presidencia en 2003 desafió y sigue desafiando toda lógica en uno de los países más desiguales del mundo.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, vota durante las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).

El Bolsa Familia, un apoyo para familias de bajos recursos creado durante su primer Gobierno, ayudó a sacar a millones de personas de la pobreza y hoy en día beneficia a una cuarta parte de la población brasileña.

Ahora, impulsa una reforma laboral para establecer un máximo de cinco días de trabajo por semana, en vez de los seis actuales. Causa que lo mantiene firma en política.

La segunda causa que lo mueve, dice, es evitar la vuelta de la ultraderecha, cuya más reciente reencarnación es el candidato presidencial Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair, que perdió la Presidencia en 2022 frente a Lula.

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Flávio Bolsonaro, el senador que busca reivindicar a su padre

El senador Flávio Bolsonaro busca, a sus 45 años, alcanzar la Presidencia de Brasil en las elecciones de este 4 de octubre, con la misión de mantener vivo el proyecto político de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), condenado y en prisión domiciliaria por intento de golpe de Estado.

Su prioridad no era aspirar ahora al primer cargo del país, pero la situación judicial de su progenitor, quien cumple una pena de 27 años por intentar derrocar al actual presidente Lula tras perder los comicios de 2022, le cambió el panorama político.

La seguridad pública, la reducción del tamaño del Estado y una economía de orientación liberal son las principales banderas de Flávio Bolsonaro y las mismas que impulsó su padre durante su Administración.

Bajo el lema ‘Brasil sin miedo’, defiende reducir la edad de responsabilidad penal a los 14 años para algunos delitos, seguir el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y endurecer la lucha contra el narcotráfico y las principales organizaciones criminales del país.

El senador de derecha y candidato presidencial del Partido Liberal (PL), Flavio Bolsonaro, levanta el pulgar al salir de un centro de votación tras emitir su voto. (Foto de MAURO PIMENTEL / AFP).

En lo económico y administrativo pretende dar un fuerte recorte al Estado que incluye la eliminación de al menos diez ministerios y la reducción de cargos de confianza y gastos públicos.

Asimismo, promete bajar impuestos, privatizar empresas públicas y tomar medidas para alcanzar el equilibrio fiscal, reducir la deuda y abaratar el costo de vida.

El plan de Bolsonaro en política exterior prioriza el acercamiento a Estados Unidos, Israel y la Argentina de Javier Milei.

Al igual que su padre, Flávio Bolsonaro quiere en especial estrechar la relación de Brasil con EE.UU. y con el presidente Donald Trump, a quien él y su familia expresan gran admiración.

Con información de EFE