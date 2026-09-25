El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que su principal rival en las próximas elecciones, el senador Flávio Bolsonaro, de ser elegido, “va a dormir enrollado en la bandera estadounidense”.

En un multitudinario mitin de campaña celebrado en Recife, capital del estado de Pernambuco, Lula criticó a la familia Bolsonaro, a los que acusó de “traidores” y vinculó con los principales escándalos de corrupción del país, como el fraude multimillonario del Banco Master.

“Yo nunca vi a un líder nacional besando la bandera estadounidense en un acto de campaña”, afirmó el progresista, que va tras su cuarto mandato no consecutivo, en referencia al primogénito de Jair Bolsonaro, que muestra simpatía y cercanía política con Donald Trump.

La agenda electoral

Esta semana, Flávio Bolsonaro prometió que si queda elegido sumará a Brasil al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Trump, a la que ya se adhieren varios países de la región, como Argentina, Chile y Paraguay.

Al repasar su agenda para el fin de semana y los días que restan antes de la votación del 4 de octubre, el presidente delineó su recorrido por estados clave en la contienda electoral, como São Paulo y Minas Gerais, que reúnen la mayor cantidad de votantes de Brasil.

Flavio Bolsonaro. (Foto: EVARISTO SA / AFP)

“Primero voy a São Paulo (…), después voy a Minas Gerais, y después voy a ganar las elecciones en la primera vuelta", afirmó, aunque destacó que esa es una decisión del pueblo.

“Eso depende de ustedes. Si ustedes quieren, este país va a dar un paso adelante; si ustedes no quieren, este país puede volver un kilómetro para atrás”, dijo Lula ante una multitud.

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Lula pide a EE.UU. que no se “entrometa”

En el estado de Pernambuco, el séptimo colegio electoral del país, con más de 7.2 millones de votantes, Lula goza de una diferencia de unos 30 puntos porcentuales frente a su rival, según los sondeos de intención de voto.

El líder del histórico Partido de los Trabajadores (PT) abraza la bandera de la soberanía desde que su homólogo estadounidense impuso sanciones económicas a las importaciones brasileñas con el fin de torpedear el proceso judicial que terminó en la condena del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado político del republicano.

Recientemente, Lula le advirtió a Trump que no se «entrometiera» en el proceso electoral del país, el cual es «un tema que le pertenece al pueblo brasileño».

Con información de EFE