Lula da Silva. (Foto: EFE)
Lula da Silva. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo este viernes que su principal rival en las próximas elecciones, el senador Flávio Bolsonaro, de ser elegido, “va a dormir enrollado en la bandera estadounidense”.

“Yo nunca vi a un líder nacional besando la bandera estadounidense en un acto de campaña”, afirmó el progresista, que va tras su cuarto mandato no consecutivo, en referencia al primogénito de Jair Bolsonaro, que muestra simpatía y cercanía política con Donald Trump.

La agenda electoral

Esta semana, Flávio Bolsonaro prometió que si queda elegido sumará a Brasil al Escudo de las Américas, iniciativa de seguridad impulsada por el Gobierno de Trump, a la que ya se adhieren varios países de la región, como Argentina, Chile y Paraguay.

Al repasar su agenda para el fin de semana y los días que restan antes de la votación del 4 de octubre, el presidente delineó su recorrido por estados clave en la contienda electoral, como São Paulo y Minas Gerais, que reúnen la mayor cantidad de votantes de Brasil.

Flavio Bolsonaro. (Foto: EVARISTO SA / AFP)
Flavio Bolsonaro. (Foto: EVARISTO SA / AFP)

“Eso depende de ustedes. Si ustedes quieren, este país va a dar un paso adelante; si ustedes no quieren, este país puede volver un kilómetro para atrás”, dijo Lula ante una multitud.

Lula pide a EE.UU. que no se “entrometa”

En el estado de Pernambuco, el séptimo colegio electoral del país, con más de 7.2 millones de votantes, Lula goza de una diferencia de unos 30 puntos porcentuales frente a su rival, según los sondeos de intención de voto.

Recientemente, Lula le advirtió a Trump que no se «entrometiera» en el proceso electoral del país, el cual es «un tema que le pertenece al pueblo brasileño».

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Lula da Silva moviliza a sus bases en varias ciudades de Brasil antes de las elecciones
Brasil y EE.UU. retoman diálogo por aranceles tras llamada entre Lula y Trump
Brasil entra en una nueva fase de la campaña con Lula y Flávio Bolsonaro bajo la lupa

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.