En esta fotografía de grupo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con los medios de comunicación durante el Foro Internacional de Culturas Unidas en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el 25 de septiembre de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
En esta fotografía de grupo distribuida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, se reúne con los medios de comunicación durante el Foro Internacional de Culturas Unidas en el Teatro Mariinski de San Petersburgo, el 25 de septiembre de 2026. (Foto de Alexander KAZAKOV / POOL / AFP)
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Agencia AFP
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no se prepara “para combates de ningún tipo con Europa” pero sopesa si reanudará las negociaciones directas con Ucrania, aseguró este viernes el presidente ruso .

Mucha gente en Europa dice que espera una agresión por parte de la Federación Rusa y que por ello debe prepararse para combates, para una guerra con Rusia”, dijo al margen del Foro Internacional de la Cultura, en San Petersburgo.

Pero quisiera subrayar una vez más que no nos estamos preparando para combates de ningún tipo con Europa”, añadió.

Sin embargo, el presidente ruso afirmó que Rusia se replantea reanudar las negociaciones de paz con Ucrania, tras los recientes ataques de unos 1,600 drones ucranianos contra el país el 20 de septiembre, último día de las elecciones legislativas.

Sobre las propuestas para reanudar las negociaciones, sí, todas están sobre la mesa y todo es posible, pero después de todo lo que han hecho, reflexionaremos detenidamente sobre qué pasos debemos dar en respuesta”, declaró Putin.

Los esfuerzos de mediación emprendidos por Estados Unidos desde el regreso al poder del presidente republicano Donald Trump propiciaron varias rondas de negociaciones entre Moscú y Kiev en 2025, pero no han dado fruto y el proceso se encuentra estancado desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, en febrero.

Hasta ahora Moscú y Kiev se han mantenido firmes en sus posiciones, sobre todo en el tema de los territorios ucranianos cuya anexión reclama Rusia.

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