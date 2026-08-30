Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, Estados Unidos, Donald Trump, y Ucrania, Volodímir Zelenski, solo se reunirán para firmar un acuerdo que ponga fin al conflicto ruso-ucraniano, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Hace tiempo que proponen celebrar una cumbre Putin-Trump-Zelenski. Y ustedes conocen bien la posición de nuestro jefe de Estado, esta reunión solo es posible para firmar los acuerdos. Y los acuerdos no serán un trato primitivo”, aseveró a la prensa, citado por la agencia rusa Interfax.

Según el representante de la Presidencia rusa, estos acuerdos “son el resultado de un proceso de arreglo muy complejo, que puede contener una gran cantidad de detalles”.

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Abiertos a las negociaciones

Señaló que “naturalmente es totalmente inútil que los presidentes se reúnan para debatir todo esto”.

presidente de Rusia, Vladimir Putín. (Foto: Alexey NIKOLSKY / Sputnik / AFP)

“Ellos pueden reunirse solo para firmar los acuerdos. Pero la parte ucraniana es la que no quiere dedicarse a buscar una solución real al conflicto”, recalcó.

Peskov aseveró que Rusia “se mantiene abierta a las negociaciones” de paz en Ucrania, pero advirtió que “lamentablemente de momento no vemos premisas” para una reanudación de las negociaciones. “Simplemente no existen de momento”, dijo.

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El pasado viernes Peskov admitió que el proceso de paz entre Rusia y Ucrania, cuya última ronda con mediación de Estados Unidos tuvo lugar en febrero, se encuentra “totalmente estancado”.

Residentes locales en el lugar de un ataque con misiles rusos contra una zona residencial en Kiev, Ucrania, el 20 de agosto de 2026, en medio de la invasión rusa. (EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO)

Proceso de paz estancado

“El asunto de las negociaciones de paz se encuentra ahora totalmente estancado. No hay nuevas ideas”, comentó.

Moscú ha repetido en los últimos meses que está a la espera de nuevas propuestas por parte del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, después de que ambas partes reconocieran que lo consensuado hace un año en la cumbre ruso-estadounidense de Anchorage ha perdido vigencia.

Con todo, Peskov insistió hoy en que “la parte ucraniana conoce perfectamente nuestras demandas”, en alusión a la exigencia rusa de que Kiev retire sus tropas de todo el Donbás.

“Ellos no quieren discutir esto por la vía pacífica, por eso nosotros mantenemos una dinámica positiva en el frente y la operación (militar especial) continúa”, subrayó.

Horas antes el portavoz del Kremlin apoyó la escalada rusa de ataques masivos contra Kiev, que ha cobrado decenas de víctimas civiles en las últimas tres jornadas, al señalar que se trata de una respuesta a los ataques ucranianos contra la retaguardia rusa.

Elaborado con información de la Agencia EFE