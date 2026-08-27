El Kremlin negó hoy que Rusia albergue planes de atacar a un país de la OTAN, al tiempo que acusó a los países europeos de defender una política agresiva hacia Moscú.

“Últimamente, se publican muchas historias de terror como esa. Naturalmente, esto no tiene nada que ver con la realidad ni con las intenciones de la Federación Rusa”, comentó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Según medios occidentales, dichos planes de Moscú serían el motivo del viaje relámpago a Rusia que este martes hizo el director de la CIA, John Ratcliffe, el primero en toda la guerra.

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Impacto de drones en territorio europeo

Las autoridades alemanas, rumanas, polacas y de los países bálticos han denunciado en las últimas semanas el impacto en su territorio de drones supuestamente rusos.

Peskov insistió en que Rusia preferiría lograr sus objetivos por medios pacíficos, «pero en ausencia de la posibilidad de hacerlo, continúa su operación militar especial para garantizar su seguridad y sus intereses».

Además, denunció que su país “se enfrenta a una política muy agresiva en su contra por parte de los países europeos”.

La bandera de la OTAN. Foto: EFE

“Esa agresividad proviene precisamente de los países europeos. Y el que diga lo contrario, está tergiversando la realidad y no son más que bulos periodísticos”, dijo.

De hecho, la portavoz de Exteriores, María Zajárova, llamó este jueves al Reino Unido a renunciar «inmediatamente» a sus «pasos hostiles», cuyas consecuencias -advirtió- pueden ser «catastróficas».

“Hemos advertido en varias ocasiones que la respuesta a los ataques ucranianos con armamento británico contra territorio ruso puede ser cualquier instalación o equipo del Reino Unido en Ucrania o en otros lugares”, dijo en rueda de prensa.

Peskov también negó tener conocimiento sobre una posible reanudación de las negociaciones de paz con Ucrania en septiembre, como aseguró Kirilo Budánov, jefe de la Administración presidencial ucraniana.

“A día de hoy no se dispone de ninguna información sobre planes concretos o plazos para la celebración de la próxima ronda de negociaciones. Al mismo tiempo, los contactos a nivel de trabajo, por supuesto, continúan con los americanos”, señaló.

Estancadas las negociaciones ruso-ucranianas

Las negociaciones ruso-ucranianas con mediación de Estados Unidos están estancadas desde febrero pasado, coincidiendo con el comienzo de la guerra en Irán.

El jefe del Servicio de Espionaje Exterior (SVR) de Rusia, Serguéi Narishkin, admitió hoy haber tratado asuntos “delicados” con el jefe de la CIA.

Putin, que acusa a los países europeos de estar implicados directamente en la guerra en Ucrania, rechazó por «exóticas» las últimas propuestas de alto el fuego y tregua aérea y marítima de Kiev, al que acusó de abrir «la caja de pandora» con sus ataques masivos contra la retaguardia rusa.

Con información de EFE