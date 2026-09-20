La propuesta fue mencionada por el viceministro de Electricidad, Luis Santillán, durante el Smart Energy Summit, aunque no adelantó cómo funcionaría la medida que involucra a los grandes consumidores de electricidad -con una demanda anual de más de 200 kilovatios (kW)- que tienen la posibilidad de negociar directamente el precio de la electricidad que consume.

“Estamos trabajando en iniciativas normativas como las vinculadas al pago de peajes de usuarios libres y la continuidad del sistema principal de transmisión”, dijo.

Vale recordar que este peaje de transmisión se aplica por utilizar las redes de alta tensión encargadas de transportar la electricidad desde las centrales de generación hasta los puntos de distribución.

El Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) recuerda que actualmente estos usuarios libres están obligados al pago de los cargos de transmisión. César Butrón, presidente del COES, explicó que esta obligación está vigente desde la Ley 28832, promulgada en 2006.

“Los clientes libres ya están pagando el peaje de transmisión por el sistema principal, el sistema garantizado y el sistema secundario […] Esos peajes se pagan en función de la potencia que consume el cliente libre en la hora de punta en el día que coincidió con la máxima demanda del sistema”, comentó a Gestión.

Para entender cómo funciona, primero se debe considerar que el sistema de transmisión requiere inversiones para construir, operar y mantener las líneas que transportan la electricidad. En el caso de las instalaciones que forman parte del sistema de transmisión, el COES elabora un plan de transmisión que es aprobado por el Minem y posteriormente pasa a ProInversión para su licitación.

El postor que gana la licitación establece cuánto cobrará anualmente por la infraestructura. Ese monto es incorporado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en el peaje de transmisión, de manera que el costo de las instalaciones sea recuperado a través de los pagos de los usuarios.

¿Qué podría implicar?

El planteamiento del Minem no sería nuevo. En 2024, el ministerio prepublicó un proyecto de decreto supremo que proponía establecer mecanismos para que los usuarios libres que compran electricidad en el mercado de corto plazo cumplieran con el pago de los peajes correspondientes a los sistemas Secundario y Complementario de Transmisión.

Con este proyecto se buscaba que las instalaciones pudieran cobrar directamente a los usuarios libres creando instrumentos jurídicos suficientes. La iniciativa quedó en etapa de prepublicación y no llegó a convertirse en una modificación normativa.

En ese sentido, el especialista en energía, Erick García, consideró que la eventual modificación que plantea el Minem podría estar buscando garantizar que los consumos realizados por los usuarios libres sean pagados y evitar deudas que afecten al sistema. “Lo que estarían haciendo es asegurar el pago”, señaló.

Por ello, indicó, cuando un cliente no cumple con el pago, el COES termina prorrateando el monto de la deuda entre los demás consumidores de electricidad pues “todo lo que no cobra después hay que balancearlo entre los que sí pagan”.

El experto consider ó que una medida de este tipo no necesariamente tendría un efecto inmediato sobre lo que pagan los usuarios libres, aunque sí podría generar cambios en el mediano y largo plazo si se modifica la forma en que se distribuyen los costos.

La medida se daría en un contexto en el que los problemas de congestión de transmisión en el norte del país estarían generando un incremento del 5% en las tarifas.

“Quizá ahora que hay una congestión en el norte, y eso va a subir un poco las tarifas, se buscaría adicionar un concepto para el desarrollo de infraestructura, para que no haya congestión”, refirió.

Otro cambio en el mecanismo, indicó Butrón, podría implicar que “lo que paguen los usuarios por su consumo no esté ligado a la máxima demanda del sistema”, pero señaló que sería complejo aplicarlo.

Por el momento, añadió, el COES no ha sido consultado sobre el proyecto de decreto supremo mencionado por el Minem, por lo que todavía no conoce qué modificación se estaría planteando.