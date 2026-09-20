El viceministro de energía, Luis Santillán, mencionó que están evaluando medidas para el sistema de electricidad, entre ellas una referente al pago de lls peajes de transmisión por parte de los clientes libres. (Imagen: Andina)
El viceministro de energía, Luis Santillán, mencionó que están evaluando medidas para el sistema de electricidad, entre ellas una referente al pago de lls peajes de transmisión por parte de los clientes libres. (Imagen: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) viene evaluando un proyecto de decreto supremo para hacer cambios al peaje de transmisión eléctrica que pagan los usuarios libres.

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