Según el perfil elaborado por la consultora, l os interesados en cursar una maestría en provincias son profesionales de alrededor de 37 años, en su mayoría, trabajadores dependientes con ingresos personales de S/ 6,396 al mes. Entre las razones que impulsan su decisión de matricularse en este tipo de posgrado figuran ampliar su conocimiento; tener una mayor oportunidad de empleablidad y especializarse.

De hecho, al momento de optar por una maestría hay un interés importante por especialidades como Administración de Negocios, Finanzas, sumado a Operaciones y Logística. Para ello, los futuros magísters buscan que la institución que los acoja ofrezca una serie de atributos como profesores de alto nivel; eleve su nivel de empleabilidad; entregue una maestría licenciada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu); cuente con prestigio y aporte valor a la formación académica, principalmente.

“El factor empleabilidad es clave en todo posgrado y ello se observa en la finalidad detrás de profesionales de provincia y de Lima al llevar una maestría. Atributos adicionales son indiscutiblemente que tenga prestigio a modo de respaldar la educación que recibe el alumno, así como el valor agregado a la formación ya recibida”, agregó Ana Lucía Navarro, gerenta de Cuentas de Arellano Consultoría.

Además, los potenciales estudiantes este año están valorando otras cualidades en las universidades que hasta el año pasado percibian de menor valor. En el detalle aparece la necesidad de que la institución tenga una orientación más práctica; cuente con la estructura digital para dictar clases online; además, de formación en emprendimiento.

“La práctica acompañado de la teoría es un match que la mayoría de organizaciones considero está interiorizando, a fin de que su oferta no se quede corta en ese sentido. De igual modo, el tema de la digitalización está trabajada casi por el 100%, más aún partiendo de que en el posgrado, el alumno generalmente trabaja y puede complicarse con los tiempos”, remarcó la especialista.

Disposición de pago en provincias se contrajo

En cuanto a la cuota promedio mensual que los profesionales de provincias están dispuestos a pagar por una maestría, S/ 1,367 es el monto declarado para este año, a diferencia del 2025, cuando la intención de pago al mes era de S/ 1,933. Esta situación también difiere de los similares de Lima, quienes este 2026 estarían dispuestos a costear una media de S/ 2,908 versus los S/ 2,529 del año anterior.

“Según el estudio, inclusive los ingresos mensuales de los profesionales de provincias, interesados en llevar una maestría, están por encima de los que tienen la misma pretensión en Lima (S/ 4,612 al mes). Sin embargo, que un aspirante a posgrado en el interior del país obtenga más dinero al mes no se relaciona automáticamente con que esté convencido de gastar más en categorías como educación”, justificó Navarro.

Respecto a la modalidad de pago, un 72% de futuros magísters apelarán al pago en cuotas o facilidades de pago; mientras un 19% acudiría al préstamo bancario y solo 9% está en condiciones de solventar el monto al contado.

La universidad favorita para cursar una maestría

Frente a la diferente propuesta en instituciones, los potenciales alumnos de una maestría en el interior del país han mapeado como la primera opción para estudiar a la Universidad de San Martín de Porres (USMP), principalmente, aquellos que viven en Piura. En las preferencias le siguen la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la Universidad Antonio Ruíz de Montoya, con un público presente sobre todo en Trujillo.

En el ranking también figura ESAN —que a diferencia de Lima donde es segunda opción para maestrías, en provincias destaca como cuarta alternativa— con interesados, especialmente en Arequipa. Asimismo, Universidad de Ciencias y Humanidades capta la mayoría de potenciales alumnos en profesionales que residen en Cusco.

“Creo que aquí toman en cuenta también un factor de cercanía. Hay instituciones que se han posicionado mejor que otras en cada zona”, sostuvo la ejecutiva de Arellano Consultoría.

Dentro de la demanda, los posibles educandos aspiran a una maestría con un periodo de duración de 24 meses, en una frecuencia de dos veces por semana con sesiones de tres horas. El horario ideal son los fines de semana (viernes y sábado) de 10 am a 1pm.

Ficha técnica

Maestrías: hombres y mujeres graduados universitarios de 25 años a más, interesados en estudiar una maestría que residen en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura.

hombres y mujeres graduados universitarios de 25 años a más, interesados en estudiar una maestría que residen en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Cusco y Piura. Público: Arequipa(65), Cusco (30), Trujillo (30) y Piura (30).

Arequipa(65), Cusco (30), Trujillo (30) y Piura (30). Instrumentos : cuestionario digital estructurado y estandarizado realizado sobre la base de los objetivos.

: cuestionario digital estructurado y estandarizado realizado sobre la base de los objetivos. Metodología de recolección : encuestas panel.

: encuestas panel. Muestreo : aleatorio.

: aleatorio. Fecha de campo: del 12 de mayo al 03 de junio del 2026.