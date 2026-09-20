Son diversas las universidades que en provincias se disputan la preferencia de los alumnos interesados en maestrías. (Fotocomposición)
Son diversas las universidades que en provincias se disputan la preferencia de los alumnos interesados en maestrías. (Fotocomposición)
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Mayumi García
mailMayumi García

Las posibilidades que ofrece contar con una maestría en el campo laboral son diversas; por ello, los profesionales de provincias no son ajenos a las propuestas de las universidades privadas y constantemente evalúan la opción que más se ajusta a sus demandas. Arellano Consultoría analizó las preferencias de los potenciales estudiantes del interior del país; además, de lo que esperan de las casas de estudios en su estudio “Dónde quiero estudiar - DQE posgrado 2026″.

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