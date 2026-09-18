En diálogo con Gestión, José Marcelo, diputado de Ahora Nación (AN) y presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados, lo responde.

Si bien la legislatura actual recién arranca, marcada por el debate sobre la delegación de facultades solicitada por el Gobierno de Keiko Fujimori, Marcelo adelanta qué propuestas podría dictaminar su comisión muy pronto.

Un fondo soberano de riqueza

Marcelo sostuvo que hará lo posible por impulsar una de las “banderas” de lo que fue la campaña electoral de su partido, AN.

“Nosotros hemos puesto sobre la mesa la necesidad de tener un fondo soberano de riqueza. Lo planteamos en campaña. Uno que funcione de forma similar al que tiene Noruega o algunos estados en Estados Unidos (EE.UU.). Incluso tomando de ejemplo a China, cuyas inversiones son a través de un fondo estatal”, detalló.

Esta propuesta no parte de cero. A pesar de ser idea de AN, el diputado Diego Bazán, de Renovación Popular (RP), ya presentó una proposición legislativa que estudiará su comisión de Marcelo con el objetivo de crear el “fondo soberano de riqueza (FSR) para el aseguramiento del bienestar nacional en el largo plazo”.

El planteamiento de Bazán es el siguiente: el FSR estaría adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero sería gestionado por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Su financiamiento nacería de porcentajes de tributos y otros ingresos vinculados a “recursos naturales no renovables”.

José Marcelo Salazar, presidente de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados del Congreso, en entrevista con Gestión. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec.

Entre ellos está la minería. Bazán busca que entre el 1% al 20% de la recaudación por el Impuesto a la Renta (IR) y otras fuentes vayan al FSR. También se incluye al 2% de las regalías mineras percibidas por el Estado. Se compromete también el 5% de los dividendos que obtenga el Estado por ser accionista en empresas y el mismo porcentaje de eventuales créditos suplementarios.

Este FSR propuesto se “alimentaría” de forma similar a los que citaba Marcelo. El Goverment Pension Fund Global de Noruega, el más conocido, tiene como fuente principal al petróleo y gas. China a las reservas de divisas. En EE.UU. estados como Alaska tienen esquemas parecidos en torno a hidrocarburos.

Sobre la proposición de Bazán, Marcelo la felicitó. Sin embargo, adelantó que su partido también presentará una iniciativa con el mismo fin que sume a este objetivo común entre bancadas.

“El planteamiento de RP lo felicitamos. Hay unos puntos que pueden ajustarse. Nosotros tenemos uno encaminado. Lo presentaremos la próxima semana. Nos alegra no ser la única bancada que lo proponga”, refirió.

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Ajustes a ley de zonas francas privadas

Como contó Gestión, igual como pasó en el Congreso anterior, ya existen propuestas en este nuevo Legislativo para derogar la Ley Agraria, que reforzó los beneficios tributarios a este sector.

Al respecto, Marcelo indicó que como diputado está “de acuerdo con las exoneraciones que traigan empleo, inversión, pero también transferencia tecnológica”. A su criterio, el caso del agro no cumple el último requisito, por lo que no estaría en desacuerdo de analizar su derogación en la comisión que preside.

Diferente apreciación tiene el diputado para la Ley de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), que está vigente en su totalidad desde abril de este año.

Desde abril de este año, tras la publicación de su reglamento, la Ley ZEEP está en total vigencia. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.

Marcelo reconoció que, en dicho caso, la exoneración de impuestos de manera progresiva es crucial para “poner al país en una posición expectante de producción tecnológica”. Pero consideró que hace falta modificar el reglamento de la Ley ZEEP para darles “otro enfoque”.

Específicamente al congresista le preocupa que no se logre la transferencia tecnológica. Para garantizarla, plantea que haya una “relación forzosa” entre la instalación de plantas o laboratorios de innovación y las universidades públicas.

“Lo vamos a plantear y poner en la mesa de discusión. ¿Qué sentido tiene dar exoneraciones tributarias si el país no se beneficia a largo plazo? Debemos ser productores tecnológicos, no solo consumidores. Es la única forma de que Perú crezca realmente", aseguró.