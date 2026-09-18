Marcelo reconoció públicamente que su partido, a pesar de ser nuevo, siente que tiene una “oportunidad interesante” al tener la presidencia de las dos comisiones que analizarán propuestas económicas en el Congreso bicameral. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
Marcelo reconoció públicamente que su partido, a pesar de ser nuevo, siente que tiene una “oportunidad interesante” al tener la presidencia de las dos comisiones que analizarán propuestas económicas en el Congreso bicameral. Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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En el quinquenio pasado, el Congreso legisló en materia económica. Pero ahora, con la bicameralidad y el Tribunal Constitucional (TC) poniéndole un freno a su iniciativa de gasto, ¿cuál será su agenda?

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