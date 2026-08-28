Ante diversas consultas efectuadas por ciudadanos y en resguardo de la transparencia del mercado, la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) informó a la ciudadanía que las denominadas gestoras de fondos de inversión privados no se encuentran sujetas a supervisión de la SMV ni forman parte de registro alguno administrado por esta entidad.

Dicha comunicación se emite luego de haberse identificado publicaciones difundidas en redes sociales y otros medios digitales en las que representantes de la empresa Finniu S.A.C. señalan expresamente “estamos autorizados a operar como fondo de gestión privada por la SMV dentro del mercado peruano”.

Al respecto, corresponde precisar que la Superintendencia no supervisa a las gestoras de fondos de inversión privados ni mantiene un registro de dichas entidades.

Según el regulador del mercado de valores, las afirmaciones antes descritas no resultan concordantes con el marco normativo aplicable y podrían inducir a error al público.

En este contexto, la superintendencia ha interpuesto una denuncia penal ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables vinculados a Finniu S.A.C. en agravio de la SMV.

Por ello, se recomienda a los inversionistas y al público en general verificar adecuadamente la información difundida por las entidades que ofrecen oportunidades de inversión, en especial aquella referida a su autorización, registro, supervisión o cualquier otra vinculación con organismos reguladores.