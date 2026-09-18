Vista de la refinería El Palito en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela, el 22 de enero de 2026. (Foto de Ronaldo Schemidt / AFP).
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Agencia Bloomberg
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El pionero del shale y multimillonario Harold Hamm alcanzó un acuerdo para desarrollar un campo petrolero en Venezuela a través de Continental Resources Inc., mientras la administración Trump impulsa a las compañías estadounidenses a reactivar el sector petrolero del país.

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