La compañía con sede en Oklahoma City operará y desarrollará el bloque Ayacucho 2, en la prolífica Faja del Orinoco de Venezuela, según un comunicado publicado el miércoles. El área abarca unos 126,000 acres y alberga unos 30,000 millones de barriles, señaló la compañía.

Continental firmó un memorando de entendimiento con la petrolera estatal venezolana PDVSA y prevé cerrar un acuerdo de largo plazo en cuestión de semanas.

El acuerdo alcanzado por Hamm, un importante donante del presidente estadounidense Donald Trump, se suma a una serie de operaciones divulgadas en las últimas semanas para impulsar la producción de crudo de Venezuela. Bloomberg informó el miércoles que Continental estaba cerca de anunciar el acuerdo.

Chevron Corp., GE Vernova Inc. y Eni SpA revelaron recientemente acuerdos junto con el secretario de Energía Chris Wright y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una ceremonia de firma en Caracas. Otras compañías que firmaron acuerdos incluyen Geopark Limited y la firma privada Aspect Holdings.

Harold Hamm, en el centro, durante una reunión de ejecutivos petroleros en la Casa Blanca en enero.

Wright afirmó que los pactos suscritos representan inversiones por “decenas de miles de millones” y marcan una “transformación para Venezuela”. Sin embargo, algunos analistas han cuestionado su durabilidad ante las persistentes preocupaciones sobre el respeto de los contratos en un país con antecedentes de nacionalizaciones.

Hamm, uno de los partidarios más destacados de Trump en la industria petrolera, fue uno de los primeros en utilizar la perforación horizontal para extraer crudo de formaciones de shale, ayudando a impulsar un aumento de la producción que convirtió a Estados Unidos en el mayor productor mundial.

Para que la producción diaria de petróleo venezolano vuelva a alcanzar los 3 millones de barriles diarios, un nivel no visto en unos 15 años, se requerirán importantes inyecciones de capital extranjero, y todavía no está claro si las petroleras extranjeras podrán hacer viable el negocio en el país sudamericano, afirmó Dan Pickering , director de inversiones de Pickering Energy Partners, en una conferencia celebrada en Houston a comienzos de esta semana.

El gobierno estadounidense negoció una participación del 35% en North American Blue Energy Partners, del empresario venezolano Alejandro Betancourt , una compañía privada que recibió acuerdos por 100 años en 17 campos petroleros venezolanos. Betancourt es una figura controvertida en Venezuela, pero la administración Trump ha defendido su decisión de asociarse con el inversionista.

Hasta ahora, compañías privadas más pequeñas han encabezado los esfuerzos estadounidenses para negociar acuerdos petroleros en Venezuela. Los avances han sido lentos y estas empresas no cuentan con el mismo poder financiero que Chevron para costear los equipos de perforación y producción a gran escala necesarios para aumentar la producción.