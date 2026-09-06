El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, len una fotografía de archivo. EFE/EPA/Annabelle Gordon
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, len una fotografía de archivo. EFE/EPA/Annabelle Gordon
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Redacción Gestión
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y, en cambio, optaría por destruir las capacidades del país para desarrollar armas atómicas.

“Puede que no haya un acuerdo nuclear. Puede que simplemente se destruyan sus capacidades para hacerlo”, declaró el funcionario durante una entrevista con la cadena ABC.

podría quedar aplazada hasta la llegada de una nueva Administración estadounidense.

en respuesta a los ataques de Estados Unidos a unos barcos petroleros iraníes.

Estos nuevos ataques se producen mientras se disparan los precios de los combustibles debido a la guerra, iniciada hace ya más de seis meses y que ha interrumpido el tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde transitaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto.

Washington y Teherán han mantenido conversaciones directas e indirectas por meses para llegar a un acuerdo que termine con el conflicto.

y su reducción bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), aunque las conversaciones no han generado un acuerdo nuclear definitivo.

En Estados Unidos el precio promedio de la gasolina registró el récord histórico de unos 4.14 dólares por galón (3.785 litros) este fin de semana, según datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

La organización relacionó esta subida de los precios con “la persistente volatilidad en el estrecho de Ormuz, que ha impulsado el precio del crudo hasta el rango de los 90 dólares por barril”.

Elaborado con información de EFE.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, len una fotografía de archivo. EFE/EPA/Will Oliver
El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, len una fotografía de archivo. EFE/EPA/Will Oliver

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