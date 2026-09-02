El Gobierno del Perú rechaza igualmente de manera enérgica que Irán incite a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente. Foto: ANDINA.
El Gobierno del Perú rechaza igualmente de manera enérgica que Irán incite a la violencia y a la escalada de conflictos en el Medio Oriente. Foto: ANDINA.
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Redacción Gestión
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El Gobierno peruano decidió romper relaciones diplomáticas con la , en medio de la creciente tensión en Medio Oriente y de las restricciones que, según la Cancillería,

A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuestionó las políticas del régimen iraní en materia de democracia, derechos humanos y libertad de prensa, además de su actuación frente a la comunidad internacional.

, situación que, según la Cancillería, vulnera principios como la libertad de navegación y el derecho de paso por estrechos utilizados para el tránsito marítimo internacional.

El Ejecutivo advirtió que estas restricciones tienen además repercusiones sobre los precios de la energía y la estabilidad de las cadenas globales de suministro, debido a la importancia estratégica de esta ruta para el comercio internacional.

La Cancillería también cuestionó a Irán por lo que considera una política de escalamiento de los conflictos en Medio Oriente y por las restricciones impuestas al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para acceder a instalaciones nucleares.

¿Qué pasa ahora con los peruanos en Irán?

La ruptura de relaciones diplomáticas no implica el rompimiento de las relaciones consulares entre ambos países. Según la Cancillería, esta medida permitirá mantener las funciones necesarias para proteger a los nacionales de cada Estado y atender los servicios consulares previstos por el derecho internacional.

El Gobierno peruano señaló que la decisión se ejecutará conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, particularmente su artículo 45, y a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

mediante una nota diplomática entregada a través de la Embajada de Irán en Ecuador, que mantiene la representación concurrente ante el Perú.

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