El canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro participaron en la presentación de la iniciativa bilateral. Foto: Cancillería.
El canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro participaron en la presentación de la iniciativa bilateral. Foto: Cancillería.
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Redacción Gestión
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Perú y Estados Unidos formalizaron el lanzamiento del Consejo Espacial Bilateral, iniciativa que busca fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de ciencia, tecnología, educación e industria espacial.

El nuevo espacio reunirá a representantes de los sectores público, privado y académico con el objetivo de articular esfuerzos y desarrollar capacidades vinculadas al ámbito espacial.

La ceremonia fue presidida por el y el embajador de Estados Unidos en Lima, Bernie Navarro. También participaron el jefe institucional de la Agencia Espacial del Perú, mayor general FAP Roberto Melgar; la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce; la presidenta de la Universidad Internacional de Florida, Jeannette Núñez; además de representantes de la Comisión Fulbright y del ámbito académico peruano.

Durante su intervención, . Señaló que la cooperación con Estados Unidos será importante para fortalecer las capacidades nacionales y aprovechar las ciencias espaciales en áreas como la gestión de riesgos de desastres, la agricultura, el combate a los cultivos ilícitos y la mitigación de la deforestación.

El canciller también remarcó que el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori busca poner al alcance de los ciudadanos los beneficios derivados de las innovaciones y tecnologías espaciales.

El canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro participaron en la presentación de la iniciativa bilateral. Foto: Cancillería Perú / X.
El canciller Carlos Espá y el embajador estadounidense Bernie Navarro participaron en la presentación de la iniciativa bilateral. Foto: Cancillería Perú / X.

Formación y oportunidades

El Consejo Espacial Bilateral también tendrá entre sus objetivos promover la educación y el desarrollo de talento en las nuevas generaciones de peruanos, especialmente en carreras vinculadas con la ciencia, ingeniería y tecnología espaciales.

Asimismo, la iniciativa apunta a reforzar la articulación entre instituciones públicas y privadas para generar oportunidades y nuevos emprendimientos, tomando como referencia las experiencias de Estados Unidos en el desarrollo de su sector espacial comercial.

De esta manera, .

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