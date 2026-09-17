Durante el primer semestre de 2026 las empresas emisoras de dinero electrónico (EEDE) registraron un promedio mensual de 10 millones de transacciones interoperables, casi cuatro veces el nivel observado en el mismo periodo de 2025, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

En volumen suman S/ 907 millones en los primeros siete meses del 2026, frente a S/ 323 millones de similar lapso del 2025. En este contexto, el ticket promedio de las transferencias interoperables de la Fase 3 se redujo de S/127 a S/93 en el periodo analizado.

El dinero electrónico se utiliza para mantener fondos disponibles para microconsumos y pagos frecuentes, sin necesidad de retirar grandes cantidades de efectivo, dijo Juan Antonio Llanos, abogado financiero. Conforme crecen las operaciones interoperables, también puede disminuir el ticket promedio, anotó.

Álvaro Castro, socio de Damma Legal Advisors, coincide en señalar que la implementación de las transferencias interbancarias inmediatas a través de las billeteras –como Yape o Plin, por ejemplo- permite una mayor interacción con las plataformas de dinero electrónico.

Además, refiere que esta evolución está vinculada con el diseño regulatorio del sistema de pagos y con el objetivo original de las EEDE, que es facilitar servicios financieros a personas que no tienen una cuenta bancaria.

“Hay clientes que prefieren que su dinero se quede estacionado, que nadie lo toque, que les permita hacer operaciones, pagos y transferencias y retirarlo cuando quieran”, explica Castro.

Competidores

El mayor uso de estas plataformas estaría alentando, además, la entrada de nuevos competidores.

Castro señala que existe interés de varias empresas -que actualmente operan mediante alianzas con entidades autorizadas- por obtener sus propias autorizaciones como una EEDE para reducir la dependencia de intermediarios y las comisiones asociadas.

Llanos explica que algunas empresas no necesariamente desarrollan un negocio basado en captar usuarios finales, sino que pueden prestar infraestructura o servicios a otras firmas que buscan ofrecer productos o servicios de pago.

Entre los nuevos jugadores están Prex (emisora de dinero electrónico desde junio 2026), BiPay (emisora desde setiembre 2026), Lima del Sol (Lemon, con autorización de organización en julio 2026), y OneKey (autorización de organización en agosto 2026).

Crecimiento

Según Castro, el mercado todavía presenta espacio para nuevos participantes debido al número limitado de EEDE que operan actualmente frente al crecimiento que viene registrando el uso del dinero electrónico. En este escenario, las siguientes fases de interoperabilidad podrían profundizar la competencia.

El reto para el mercado será que este mayor número de jugadores se traduzca en más alternativas para los usuarios y en una expansión efectiva del acceso a servicios de pago digitales, particularmente entre quienes aún permanecen fuera del sistema bancario tradicional, subrayó.

EN CORTO.- El crecimiento de los pagos con dinero electrónico se aceleró luego de que, en agosto de 2024, el BCRP permitió el acceso de las EEDE a la Cámara de Compesación Electrónica y creó la figura de participante indirecto para facilitar el ingreso de nuevas entidades. Este esquema amplió la interoperabilidad y favoreció el desarrollo de nuevos servicios de pago.