El crecimiento de los pagos digitales genera un mayor volumen de datos que la banca busca convertir en inteligencia para el negocio. Foto: iStock.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La interoperabilidad entre billeteras y servicios de dinero electrónico continúa ampliando el alcance de los pagos digitales en el Perú.

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