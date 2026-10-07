La deuda tributaria total que mantienen los contribuyentes con el Estado supera los S/ 123,000 millones. Sin embargo, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que actualmente solo puede hacer efectivo el cobro de S/ 11,900 millones, equivalente al 9.2% del monto pendiente de recuperación.

Así lo informó el superintendente nacional de la SUNAT, César Luna Victoria, durante su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados. El funcionario precisó que la deuda exigible asciende a S/ 90,100 millones y que existen montos que no pueden cobrarse debido a la judicialización de los casos.

Ante esta situación, la administración tributaria anunció una serie de acciones para asegurar el cobro de las obligaciones pendientes, entre ellas reducir los plazos de los litigios, acelerar los procedimientos de cobranza y ampliar las acciones sobre los deudores.

SUNAT: contribuyentes deben más de S/ 123,000 millones | Foto: Referencial

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Sunat busca reducir los plazos de los litigios

Luna Victoria explicó que una de las acciones previstas consiste en reducir la duración de los litigios tributarios mediante la centralización de los reclamos, el uso de expedientes electrónicos y la participación de salas especializadas.

La entidad también buscará acelerar los procesos de cobranza y ampliar las acciones sobre los deudores, incluyendo la responsabilidad solidaria de sus representantes.

Según SUNAT, los casos judicializados representan un elevado costo procesal para el Estado y pueden prolongarse durante muchos años.

Intervenciones sobre fideicomisos, factoring y leasing

La administración tributaria anunció que desplegará dos estrategias para asegurar el cobro de la deuda pendiente.

La primera estará centrada en combatir la elusión de la cobranza mediante intervenciones especializadas sobre fideicomisos, factoring y leasing.

La segunda contempla la creación de unidades especiales contra el delito tributario, con el objetivo de evitar el fraude en situaciones de insolvencia.

Facilidades para contribuyentes y acciones contra deudores

SUNAT también implementará una estrategia destinada a evitar que continúe incrementándose la deuda tributaria.

Para ello, promoverá el cumplimiento voluntario de las obligaciones mediante facilidades y herramientas dirigidas a los contribuyentes. Con estas medidas, la entidad busca reducir los casos judicializados y los costos procesales que generan.

Finalmente, Luna Victoria reiteró que la administración tributaria pondrá en marcha dos políticas de gestión diferenciadas.

La primera estará dirigida a los buenos contribuyentes, a quienes se brindarán facilidades y herramientas para cumplir con sus obligaciones y reducir la generación de nuevas deudas.

La segunda estará enfocada en los deudores, a quienes se aplicará rigurosamente la ley mediante acciones de cobranza previas para combatir la elusión y el delito tributario.